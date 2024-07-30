Fas'ın Ankara Büyükelçiliği, Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü kutladı

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Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için resepsiyon düzenlendi.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye ile Fas arasında temelleri karşılıklı saygı, işbirliği ve müreffeh bir gelecek için ortak bir vizyona dayanan derin ve kalıcı bir bağ bulunduğuna işaret ederek, ticari, sosyal ve kültürel değişim alanlarındaki ortak çabalar sayesinde iki ülke halklarını birleştiren bağların güçlendirildiğini, ülkelerin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunulduğunu ifade etti.

Yumaklı, iki ülke arasındaki kültürel bağların ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Fas'ın zengin mirasının Türk halkını her zaman büyülediğini ve benzer şekilde Türk kültürünün de Fas'ta ilgiyle karşılandığını söyledi.

Bunun her iki toplumu da zenginleştiren ve ortak deneyimlerden oluşan bir ortam yarattığını kaydeden Yumaklı, Türkiye ve Fas'ın Akdeniz'i çevreleyen medeniyetler coğrafyasında birçok ortak özellik paylaştığını ve bunların yarattığı sinerjinin halkların barış ve refahını artıracağını dile getirdi.

Uluslararası gündemin yoğun olduğu bir dönemde küresel barış ve bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıyan Filistin hususuna da değineceğini ifade eden Yumaklı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ateşkes sağlanmasına yönelik tüm çabalara ve uluslararası çağrılara rağmen sürdüğünü belirtti.

"Sahadaki insani durum gittikçe yönetilemez hale geldi"

Yumaklı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in sivillere karşı düzenlediği saldırılar sonucunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini dile getirerek, yaklaşık 90 bin kişinin yaralandığını, 2 milyon Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını ve 2,3 milyon Filistinlinin günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını anlattı.

Ateşkes sağlanmadıkça sahadaki insani durumun gittikçe yönetilemez hale geldiğine işaret eden Yumaklı, "Gazze'de süren savaşın başka bölgelere sıçraması riski artarak devam ediyor. Fas gibi biz de ikili ve çok taraflı tüm temaslarımızda itidalin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından itibaren her seviyede yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim'den itibaren yaptığı her görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini, endişelerini ve beklentilerini muhataplarına hassasiyetle vurguladığını aktaran Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes tesis edilmesine, İsrail-Filistin ihtilafının adil ve kalıcı bir şekilde çözümüne yönelik girişimleri her platformda kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Fas ile ekonomik işbirliğinin gelişmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Yumaklı, iki ülke arasında 2004'te imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacminin kayda değer artış göstererek 4 milyar doları aştığını ve bunun her iki ülkenin de yararına olan güçlü ekonomik bağların kanıtını teşkil ettiğini dile getirdi.

Yumaklı, serbest ticaret anlaşmasının beraberinde getirdiği olumlu iklimin, Fas'taki Türk yatırımlarının artmasında da etkili olduğunu aktararak, halihazırda Fas'ta faaliyet gösteren 180'den fazla Türk şirketin 15 binden fazla Fas vatandaşına iş imkanı sağladığını ifade etti.

İlerleyen dönemde temelleri atılacak yeni yatırımlarla ortak refah ve inovasyona dayalı bir geleceğin önünü açmayı hedeflediklerini anlatan Yumaklı, Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının hızla arttığı gibi Türkiye'deki Fas yatırımlarının artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Yumaklı, beşeri ilişkilerin önemli bir boyutunu da eğitimin oluşturduğuna işaret ederek, Türkiye'de yükseköğrenim gören 4 binden fazla Faslı öğrenciyle iki ülke işbirliğinin mirasını geleceğe taşıyacak daha fazla sayıda Faslı öğrenciyi, turisti ve iş insanını Türkiye'de ağırlamayı istediklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı, gelecek dönemde karşılıklı kültür merkezleri açılarak bu merkezlerin iki ülke halkları arasındaki etkileşimi artırmasını ve ilişkilere önemli katkılar sağlamasını umduklarını dile getirdi.

"Bu yıl dönümü Fas'ın icraatlarını ve reformlarını hatırlatma fırsatı sunuyor"

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq de "Tahta Çıkış Günü"nün anılmasının sadece ulusal gün kutlaması olmadığına işaret ederek, bunun aynı zamanda Fas halkının derin bağlılığını teyit etmek için bir olanak olduğunu söyledi.

Lazreq, bu yıl dönümünün Fas'ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kurumsal alanlarda yaptığı büyük icraatlarını ve öncü reformlarını hatırlatma fırsatını da sunduğunu dile getirdi.

Yabancı yatırımcılarda da artış yaşandığını, otomotiv ve havacılık başta olmak üzere endüstriyel sektörde güçlendiklerini aktaran Lazreq, "Fas'ın, komşuları ve dostları İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'nın son etaplarına ev sahipliği yapma şerefi, ülkemizin çeşitli alanlarda yaşadığı bu gelişim sürecinin olduğu kadar sahip olduğu güvenlik ve istikrarın da onurlandırılması anlamına gelmektedir." dedi.

Lazreq, Kral 6. Muhammed'in Filistin sorununu ülkenin önemli ulusal meseleleriyle aynı seviyeye koyduğunu ve bu konunun Fas diplomasisinde büyük bir öncelik teşkil ettiğini vurgulayarak, "(Kral 6. Muhammed) Tahta çıkışının yıl dönümü münasebetiyle dün halka seslendiği kraliyet hitabında belirttiği üzere, bölgede güvenlik ve istikrar ancak Gazze'nin bağımsız Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak dahil edildiği, başkenti Kudüs olan iki devletli çözümle tam olabilir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Lazreq, Kudüs Komitesi Başkanı Kral 6. Muhammed'in ateşkesin sağlanmasını, insani durumun ele alınmasını, Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım gönderilmesini amaçlayan yapıcı girişimleri ve pratik çözümleri desteklemeye devam edeceği taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Lazreq, bu etkinliğin Fas ile Türkiye'yi birbirine bağlayan tarihi bağ ve dostluğun yanı sıra, çok sayıda uluslararası meseleye ilişkin bakış açılarının uyumluluğu ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için değerli bir fırsat olduğunu kaydetti.

İki ülke ilişkilerinde şu anda müreffeh bir aşamaya işaret eden dikkate değer dinamikler yaşandığını anlatan Lazreq, nisanda düzenlenen siyasi istişare görüşmesi kapsamında enerji, maden ve sosyal hizmetler alanındaki anlaşmalarla yasal çerçevenin de zenginleştiğini ifade etti.

Lazreq, sözlerini Türkçe "Yaşasın Fas, yaşasın Türkiye, yaşasın Fas-Türk dostluğu" ifadeleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında, "Fas Endülüs Müziği Rabat Orkestrası" tarafından müzik dinletisi yapıldı.