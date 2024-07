Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Güncel

Fas'ın başkenti Rabat'ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğindeki anma törenine Büyükelçi Mustafa İlker Kılıç başta olmak üzere Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, diplomatlar ve sivil toplum temsilcileri ile Fas Türk toplumundan vatandaşlar katıldı.

Anma etkinliği, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Geçen süre zarfında yaralarımızı sardık ve FETÖ ile mücadeleyi, yurt içinde ve dışında, devletimizin temel önceliklerden birisi haline getirdik. Son 8 senede yurt içinde çabalarımız üç ana kulvarda sürdürüldü; öncelikle 15 Temmuz sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri sağlandı. İkincisi örgütün 'paralel devlet yapılanması' çökertildi. Üçüncüsü devlet kurumları dışında eğitimden medyaya ve bankacılık sektörüne uzanan ve ekonominin tüm alanlarına yayılan paravan oluşumlar ortadan kaldırıldı." dedi.

15 Temmuz gecesinin yabancı uyruklu tek şehidi olan Faslı Cevad Merrun'u anan Büyükelçi Kılıç, FETÖ ile mücadelede gösterdikleri dayanışma ve iş birliği için Fas halkına ve Fas devletine teşekkürlerini ise şu sözlerle ifade etti:

"Şehitlerimizden birisi de Faslı Cevad Merrun idi. 15 Temmuz gecesi arkadaşları ile darbecilere karşı sokağa çıkmış ve hainler tarafından İstanbul'da rastgele açılan ateş ile katledilmişti. Cevad kardeşimize şehitlik unvanı ve vatandaşlık verilmiş, her ne kadar acılarını dindirmek mümkün olmayacaksa da devletimiz tarafından ailesine tazminat ödenmiş, annesine, babasına, çocuğuna da maaş bağlanmıştır. 5 dil bilen Merun İstanbul'da turist rehberi olarak çalışıyordu. Türkiye'yi çok seven bir kardeşimizdi. Nitekim o gece vatanımız adına canını veren tek yabancı o oldu. Şehadeti aynı zamanda halklarımız arasındaki kuvvetli bağların da bir nişanesidir. Ruhu şad olsun. Nurlar içinde yatsın. Kendisine her zaman minnettar olacağız."

Rabat YEE Koordinatörü Ermumcu da programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi verilen mücadeleyi Çanakkale Savaşlarına ve Kurtuluş Savaşına benzeterek, "Ne tarihte ne de bugün hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen kahraman halkımız 15 Temmuz gecesi öyle bir destan yazmıştır ki Çanakkale Harbimiz ile Kurtuluş Savaşımızın kısa bir özeti gibi gelecekte gelecek kuşaklar tarafından her zaman hatırlanacaktır. Kökü dışarıda olan hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dünya tarihinde eşine az rastlanır bir irade ve direniş ortaya koyup gözünü kırpmadan tankların önüne çıkarak vatan savunması yapan aziz milletimizin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.