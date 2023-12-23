Fas\'ta İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ta 56 kentte, 100 ayrı noktada İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki aydan uzun süredir düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu"ndan gösterilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gösterilerin 56 kentte ve 100 ayrı noktada aynı anda yapıldığı belirtildi.

Protestocuların Filistin'de sivillere karşı işlenen suçlara tepki göstererek başkent Rabat'taki İsrail İrtibat Ofisinin kapatılmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Faslıların Gazze'ye destek vermek ve ülkelerinin İsrail ile normalleşme adımlarına karşı olduklarını belirtmek amacıyla gösteriler düzenlediğine dikkat çekildi.

Gösterilerde, İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki uluslararası sessizliğe ve Arap dünyasının "eylemsizliğine" de tepki gösterildi.

Protestocular ayrıca Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın acil insani yardımların ulaştırılması için devamlı şekilde açılmasını istedi.

Başta başkent Rabat olmak üzere birçok kentinde günlük gösteriler düzenlenen Fas, İslam dünyasında Gazze'ye destek gösterilerinin en yoğun yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.