Fas'tan Gazze İçin Barış Çağrısı

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi el-Alemi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulunarak, bölgedeki barış çabalarının öncelikli şartının Gazze'deki savaşın sona ermesi olduğunu söyledi.

Alemi, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Akdeniz Parlamentoları Başkanlar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölge barışını tehdit ettiğini vurguladı.

Konuşmasında Alemi, şunları kaydetti:

"Bu kötüleşen durumların bedelini halklar ödüyor ve en büyük mağdur Filistin halkıdır. Bölgedeki krizlerin merkezinde Filistin meselesi ve İsrail-Filistin çatışması yer almaktadır. Bu nedenle, çözümün başlangıç noktası Gazze'deki savaşın durdurulmasıdır; bu, acil bir önceliktir."

"İki devletli çözüm barış için tek çıkış yoludur"

Gazze'deki savaşın sona erdirilmesinin yalnızca insani bir zorunluluk değil, aynı zamanda bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için siyasi bir kapı aralayacağını dile getiren Alemi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu barışın özü iki devletli çözümdür. Böylelikle aşırılığın önü kesilir, çatışmaların bazı ülke çıkarları uğruna suistimal edilmesi engellenir. Ortak yaşam, işbirliği ve kalkınma fırsatları yeniden inşa edilebilir."

Fas Meclis Başkanı, Filistin halkının meşru hakları tanınmadığı sürece bölgenin şiddet, radikalleşme ve istikrarsızlık sarmalından çıkamayacağını vurguladı.

"Filistin'de barış sağlanmadan Doğu Akdeniz'de istikrar mümkün değil"

Uluslararası camianın 1991 Madrid Konferansı ve 1993 Oslo Anlaşmaları ile umut bağladığı barış sürecinin, savaş ve şiddet sarmalının geri dönmesiyle sekteye uğradığını belirten Alemi, Gazze'deki savaşın ve Filistin meselesinin sadece bölgesel değil, küresel ekonomik ve güvenlik dengelerini de etkilediğine dikkat çekti.

Alemi, Akdeniz'in dünya ekonomisinin atardamarlarından biri olduğunu, bölge istikrarının küresel ekonomiyle doğrudan ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Fas Meclis Başkanı, Filistin'de barış sağlanmadan Doğu Akdeniz'de istikrarın mümkün olmayacağını ifade etti.

Konuşmasında göç, genç istihdamı, kadın hakları ve çevre konularına da değinen Alemi, göçün temel nedenleri arasında savaşlar, iklim değişikliği ve gelişim eksikliğinin yer aldığını kaydetti.

Alemi ayrıca, göçmenlerin ev sahibi toplumlarla uyumu ve katkılarının önemine işaret etti.

Zirveye 43 ülke katıldı

İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 43 üye ülkenin parlamentolarını temsilen meclis başkanlarının ve temsilcilerinin yer aldığı zirvede, Akdeniz bölgesini etkileyen göç, güvenlik, iklim değişikliği ve insan hakları gibi başlıklar ele alındı.

Zirve sonunda yayımlanacak sonuç bildirgesinde, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel sorunlara yönelik ortak parlamenter yaklaşımın vurgulanması bekleniyor.