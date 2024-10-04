Fasta'ta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

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Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

Fas'ın sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti tarafından 7 Ekim'den beri düzenlenen protestolar 52. haftasında da devam etti.

Ülkenin kuzeyindeki Tanca ve Tetuan, batısındaki Kazablanka, doğusundaki Burkan ve Vucde'nin yanı sıra orta kesimindeki İnzken ve Agadir şehirlerinde gösteri düzenlendi.

"Filistin ve Lübnan'da dökülen kana vefa" adıyla yapılan gösteride, "Arapların ve uluslararası toplumun saldırılara sessizliğini kınıyoruz" ve "İşgal ve normalleşme kesinlikle ortadan kalkacak" şeklinde pankartlar açıldı.

Faslılar, "7 Ekim unutulmadı, şehitler unutulmadı" ve "Zalim ve baskıcı siyonizm, tufanla yok olacak" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 740 Filistinli hayatını kaybetti.