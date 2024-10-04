Fasta'ta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fasta'ta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

04.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

Fas'ın sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti tarafından 7 Ekim'den beri düzenlenen protestolar 52. haftasında da devam etti.

Ülkenin kuzeyindeki Tanca ve Tetuan, batısındaki Kazablanka, doğusundaki Burkan ve Vucde'nin yanı sıra orta kesimindeki İnzken ve Agadir şehirlerinde gösteri düzenlendi.

"Filistin ve Lübnan'da dökülen kana vefa" adıyla yapılan gösteride, "Arapların ve uluslararası toplumun saldırılara sessizliğini kınıyoruz" ve "İşgal ve normalleşme kesinlikle ortadan kalkacak" şeklinde pankartlar açıldı.

Faslılar, "7 Ekim unutulmadı, şehitler unutulmadı" ve "Zalim ve baskıcı siyonizm, tufanla yok olacak" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 740 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Lübnan, İsrail, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fasta'ta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:38 Üstelik kendisi de kadın Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
10:02 Ünlü Rapçi Diddy Combs’un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood’daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 21:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Fasta'ta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement