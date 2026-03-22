Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: 2 Bina Çöktü

22.03.2026 16:00
Doğal gaz patlaması sonrası Fatih'te iki bina çöktü, 11 kişiden 9'u kurtarıldı, 2'si aranıyor.

Özgür EREN-Yılmaz OKUR - Ulaşcan ÖZER- Ceyda YEŞİLOĞLU/ İSTANBUL, - FATİH'te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bina enkazında mahsur kalanların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u kurtarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 9 kişi enkazdan çıkartılarak hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Halen enkaz altında bulunan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ BİLGİ ALDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor." ifadelerine yer verildi.

YARALILAR AMBULANSA TAŞINDI

İki binanın çökmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri enkazda bulunan yaralıları kurtarma çalışması başlattı. İlk etapta kurtarılan yaralılar sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

'7 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ'

Olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Hepimize geçmiş olsun, ilk etapta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde yan yana iki evde, birisi 2 katlı, diğeri tek katlı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre toplam 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı 7 kişi hastaneye sevk edildi, 1 kişiye ulaşıldı. Diğer sonuncu hemşehrimizin de kurtarılma çalışmaları sürüyor" dedi.

'SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 12.05'te meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bina çökmesi olayı hepimizi derinden üzmüştür. Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış; toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: YARALI 8 KİŞİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Fatih'teki olay sonrası sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. Memişoğlu açıklamasında, "İstanbul Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlama sonucu oluşan enkazdan yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

ENKAZDA MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarında olayda enkazda mahsur kaldığı belirlenen 11 kişiden 9'u kurtarıldı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

