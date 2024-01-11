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Fatih'te Yılbaşı Gecesi Silahla Vurulan Genç Kızın Ölümüne İlişkin Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te Yılbaşı Gecesi Silahla Vurulan Genç Kızın Ölümüne İlişkin Şüpheli Tutuklandı

Fatih ilçesinde yılbaşı gecesi başından silahla vurulan 17 yaşındaki Meleknur Ö'nün ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlatarak şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fatih\'te Yılbaşı Gecesi Silahla Vurulan Genç Kızın Ölümüne İlişkin Şüpheli Tutuklandı
11.01.2024 - 13:39,
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Fatih'te yılbaşı gecesi başından silahla vurduğu 17 yaşındaki Meleknur Ö'nün ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi Alikuşçu Mahallesi'nde bir araç içerisinde 17 yaşındaki Meleknur Ö'nün silahla başından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ercan Ş'nin araç içerisinde silahla ateş ederek Meleknur Ö'yü yaraladığı, sonrasında da hastaneye bırakarak kaçtığını tespit etti. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, 6 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından maktul ile aynı araçta bulunan 18 yaşından küçük N.A. da Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin kullandığı aracı bulan polis, aramada kovan ve mermi çekirdeği ele geçirdi.

Devam eden çalışmalarda firari şüpheli Ercan Ş. de 8 Ocak'ta Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde gözaltına alındı. Üzerinde tabanca bulunan şüphelinin emniyette 48 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih'te Yılbaşı Gecesi Silahla Vurulan Genç Kızın Ölümüne İlişkin Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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