Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak

05.03.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının, görev yaptığı okulda yaşatılması kararı aldı. Okulun adı 'Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak değiştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının, görev yaptığı okulda yaşatılması için karar aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevi başında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in acı kaybının, başta eğitim ailesi olmak üzere herkesi derinden yaraladığı belirtilerek, "Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal 'öğretmenlik' mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik öğretmenimiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik öğretmenimizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir" denildi.

OKULUN ADI, 'FATMA NUR ÇELİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ' OLACAK

Açıklamanın devamında, "Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği 'Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegane kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Lisesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom
ABD’den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA’ları büyük tehlike arz ediyor ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
15:19
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:24
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:14:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.