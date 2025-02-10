Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik'te İncelemelerde Bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik\'te İncelemelerde Bulundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 14 kardinal ile birlikte İznik'e gelerek tarihi ve dini yapıların incelemelerini gerçekleştirdi. Ayrıca, Papa Franciscus'un 24-25 Mayıs tarihlerinde İznik'e yapacağı ziyareti doğruladı.

10.02.2025 16:09  Güncelleme: 16:12
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FENER Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki 14 kardinal ile birlikte Bursa'nın İznik ilçesine gelip tarihi ve dini yapılarda incelemelerde bulundu. Ayrıca Bartholomeos'un, Papa Franciscus'ın 24-25 Mayıs tarihlerinde İznik'e geleceğini doğruladığı öğrenildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa Franciscus'ın İznik ilçesine yapacağı ziyaret öncesinde 14 kardinal ile birlikte ilçeye gelerek, tarihi ve dini yapılarda incelemelerde bulundu. Bartholomeos ve 14 kardinal, ziyaret kapsamında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı ziyaret etti. Bartholomeos, İznik Müzesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardından kentteki tarihi ve dini yapıları gezen Bartholomeos ve 14 kardinal sırasıyla, Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Papa Franciscus'ın 24-25 Mayıs'ta İznik ilçesine geleceğini doğruladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik'te İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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