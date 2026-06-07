Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi Sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi Sürüyor

07.06.2026 14:24
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Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı Fenerbahçe'nin seçiminde oy verme işlemi devam ediyor.

(İSTANBUL) - Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. 45 sandıkta yapılan oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sürüyor. Genel kurulda, eski başkan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışıyor.

Chobani Stadı'nın yanında yer alan açık arazi alanında kurulan 45 sandıkta yapılan oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

Seçimde, başkan adayı Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte hazırlanan oy pusulaları kullanılacak. Oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek. Oy verme işlemi bittikten sonra sandıklar açılacak ve genel kurul divan başkanlığınca sayılacak. Seçim sonucunda sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı belirlenecek.

FENERBAHÇE'NİN 35. BAŞKANI BELLİ OLACAK

Eski başkan Aziz Yıldırım veya başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün 35. başkanı olacak.

Sarı-lacivertlilerde 2018 yılında 21 bin 350, 2024 yılında 27 bin 489, 2025 yılında ise 24 bin 732 üye oy kullanmıştı.

BAŞKAN ADAYI AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

ASİL ÜYELER

Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

YEDEK ÜYELER

Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

BAŞKAN ADAYI MUSTAFA HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

ASİL ÜYELER

Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

YEDEK ÜYELER

Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Mert Sayın, Ahmet Murat Emanetoğlu, Barış Öztürk, Aras Bağ, Mustafa Enes Yıldırım.

Kaynak: ANKA

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