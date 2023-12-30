Fenerbahçe, İstanbul'da coşkuyla karşılandı

Kasım AKTAĞ - Muharrem ÇAM - İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe kafilesi, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından İstanbul'a döndü. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, takımlarını coşkuyla karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bunun üzerine Sarı-lacivertli kafile, gece yarısı Riyad'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Takımlarını karşılamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar da Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.