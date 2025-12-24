Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran\'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
Haber Videosu

Fenerbahçe Kulübü: Başkanımız Sadettin Saran Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır, avukatlar başkanımıza eşlik etmektedir.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı verildiği bildirildi.

SADETTİN SARAN'A YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. Saran'ın yarın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, Başkan Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkanlık Makamı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

'BAŞKANLIK MAKAMI'NDA GÖZALTINA ALINDI'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru! Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçince yurt dışından Türkiye'ye dönmüştü. İfade verdikten sonra serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu ifade edilmişti. Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir laboratuvarda test yaptırmış ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    NİYE BAŞKANLIK MAKAMINDAN GÖZALTINA ALINAMAZ DİYE BİR KANUNMU VAR 500 28 Yanıtla
    Taner Avcı Taner Avcı:
    güya FB taraftarlarını arkasına almak istedi,taraftar salak o akıllıya. 14 2
    zafer koc zafer koc:
    Amaç fenerbahçe taraftarının tepkisini alıp kendine destek sağlamak. Jandarma arayıp davet etmiştir şov amaçlı makamdan aldırıyorlar ki sanki camiaya karşı bir eylem var gibi gösteriyorlar. 14 2
    eren bilal eren bilal:
    Biraz objektif ve mantıklı düşünün bu adamı ifadeye çağırdılar atladı uçağına geldi bu adam kaçacak olsa zaten yurtdışındaydı hiç gelmezdi.Cem Uzan gibi bir daha ülkeye dahi getiremezdin.Davet edersin gelir Fenerbahçe yi zan altında bırakmanın bir anlamı yok.Bir adamın özel hayatınada bu kadar müdahale olmaz.Kız arkadaşımla konuştuklarımı yanımdaki insan görse rahatsız olurum tüm Türkiye ye servis edildi ayıp değil mi ? Fenerbahçeli değilim Beşiktaşlıyım. 1 0
  • Birol Ay Birol Ay:
    Alikoç halaya başlamıştır 503 5 Yanıtla
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    ne pislik varsa bu şikebahçeden çıkıyor şaka gibi :D 350 65 Yanıtla
    Mehmet Ali Mehmet Ali:
    net kapatılmalıdır, her masadan her taşın altından çıkıyorlar yeter artık. 229 27
    Muhammedd Muhammedd:
    Ülkemizin en büyük gururu, afetler dahi en fazla yardımı yapan her zorlukta çözüme koşan liderlik yapan Türkiye'nin en büyük sivil toplum oluşumu Galatasaray'ı desteklemekten gurur duyduğumuz bi gün daha :) 161 43
    yunus fidan yunus fidan:
    ananı siksin bütün Fenerliler 38 131
    sanmarco1965 sanmarco1965:
    en azından fetönün koynunda tutuklanmadı gs liler gibi 31 95
    Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    Ali Arslan koepgi ermeni duduklesin sulaleni yavsak ne alaka lan smdi bu olayla pussytt 79 5
    nevzat ak nevzat ak:
    sen konuşma maydanozdöner 6 29
    Erol Erol:
    Evet sizlere göre biz şikeçi,uyusturucu madde kullanıcısı,çapkın olabiliriz ancak şükürler olsun ki fetöcü degiliz 5 20
    Eyüp Fidaner Eyüp Fidaner:
    Foncu ile finfoncuya bak.meritking diyim anlarsin 2 21
    ekenel ekenel:
    senin zihniyetin pis olduğu için herşeyi kendine benzetiyorsun 2 3
  • Bilal İnci Bilal İnci:
    Yarınız torbacı,öbür yarınız tombalacı.Hadi hayırlı traşlar 239 11 Yanıtla
  • Gökhan Karakaş Gökhan Karakaş:
    şu dakikadan sonra kimse kurtaramaz 151 3 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    8 yıl 4 Ay'dır 15 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:10
İşte Ankara’da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:52:17. #7.13#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.