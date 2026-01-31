Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

MİKA RAUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

"HAMİLEYİM" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan Mika Raun Can, son dönemde "hamile" olduğunu iddia ettiği videolar paylaşıyordu. Garip paylaşımlarıyla tepki çeken Mika Raun Can'ın hakkında birçok kullanıcı, içeriklerinin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelikler taşıdığı gerekçeleriyle yetkililere çağrıda bulunmuştu.