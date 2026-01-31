Fenomen Mika Raun Can tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
31.01.2026 16:33  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Haber Videosu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Raun Can "Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

MİKA RAUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

"HAMİLEYİM" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan Mika Raun Can, son dönemde "hamile" olduğunu iddia ettiği videolar paylaşıyordu. Garip paylaşımlarıyla tepki çeken Mika Raun Can'ın hakkında birçok kullanıcı, içeriklerinin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelikler taşıdığı gerekçeleriyle yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Mika Raun Can, efekt kullanarak kendisini hamile gibi gösterdiği videolar paylaşmıştı.
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Mika Raun, Operasyon, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenomen Mika Raun Can tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 14531453 14531453:
    hepsinin canı cehenneme 99 4 Yanıtla
  • ro.123 ro.123:
    Dayıların koğuşa atın :)) 78 5 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    ohhhh iyi oldu 44 4 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    vay abim geçmiş olsun 35 1 Yanıtla
  • Yasin ÜNSAL Yasin ÜNSAL:
    İsmini ilk defa duyduk bizede şimdi bundan. Sayenizde Google ismini yazıp kim olduğuna baktım hiç görmediğim biri çıktı. millet bilerek buraya para ödeyip kendini haber yaptırıyor zaarki baksana olaylar olaylar 16 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Yapay zeka videolarıyla dev vurgun Ekipler harekete geçti Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:36
Küme düşme hattı alev alev Eyüpspor’dan Alanya’da kritik geri dönüş
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:43
İstanbul Ataşehir’de büyük yangın Fabrika adeta küle döndü
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:40:50. #7.11#
SON DAKİKA: Fenomen Mika Raun Can tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.