Zeyrek davasında suikast iddiasına ret

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) - Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşmasının ardından adliye çıkışında açıklama yapan ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar, suikast iddialarına ilişkin "Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin, 6'sı Yunusemre Belediyesinde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Yunusemre Belediyesinde görev yapan 6 kamu görevlisi hakkında açılan davanın, aynı olaya ilişkin ana dava dosyasıyla birleştirilmesinin ardından kamu görevlisi sanıkların savunmaları alındı.

Duruşmaya, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile avukatı Necibe Karaoğlanlar, Yunusemre Belediyesinde görevli 4 tutuksuz sanık katıldı. Kamu görevlisi sanık A.Ö. Turgutlu Adliyesi'nden, sanık E.K. ise Soma Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Yunusemre Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde saha görevlisi olarak çalışan M.S. ve Ö.T. savunmalarında Ferdi Zeyrek'in konutunun yapı kontrolünü yaptıklarını belirterek, yapı kontrolünde konutta süs havuzu bulunduğunu ve ruhsata tabi olmadığını, yüzme havuzunun ise bulunmadığını belirtti. Süs havuzunun peyzaj olarak değerlendirildiğini ifade eden M.S. ve Ö.T, yapı kontrolünde mimari projeye aykırılık bulunmadığını söyledi.

Sanıklar dönemin Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü H.A. ile kamu görevlileri A.Ö, E.K,H.E. Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin olayda kusur ve ihmallerinin olmadığını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.

NURCAN ZEYREK VE AVUKAT KARAOĞLANLAR'DAN DURUŞMA ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve avukatı Necibe Karaoğlanlar, adliye önünde açıklama yaptı.

Nurcan Zeyrek, sürecin takipçisi olduklarını belirterek "Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın, mücadelemiz devam ediyor. Ailece işin peşindeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Adalet yerini bulacak. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu süreçte de bize bununla ilgili çok sorular geliyor. Buradan herkese söylüyorum. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz" diye konuştu.

KARAOĞLANLAR: HUKUKİ OLARAK SÜREÇ GAYET NORMAL SEYREDİYOR

Ferdi Zeyrek'in ailesinin avukat Necibe Karaoğlanlar da "Hukuki olarak değerlendirmemiz gerekirse Ferdi Zeyrek davasının bugün 4'üncü celsesine katıldık. Bilirkişi raporu henüz dosyaya teslim edilmedi. Bu celsede soruşturma kendisi aleyhlerinde soruşturma izni verilen 6 kamu görevlisinin ifadeleri alındı ve dosya kapsamında değerlendirilecek. Hukuki olarak süreç gayet normal seyrediyor. Çünkü değişken bazı hususlar var. Tüm hassasiyetiyle mahkeme tarafından incelenmeye gayret ediliyor. Biz de Nurcan Hanım'la beraber süreci hassasiyetle ve merakla takip ediyoruz. Hukuki olarak herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bu aşamaya kadar. Umarım adalet yerini bulur" dedi.

"HERHANGİ BİR SUİKAST İHTİMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMEKTEYİZ"

Karaoğlanlar, Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin suikast iddialarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Bu konuda merhum Ferdi Zeyrek'in ölümü akabinde ben yazılı bir açıklamada bulunmuştum. Sosyal medya mecralarında bu konu olabildiğince yüksek hadle çekiştiriliyor. İnsanların kafası karışıyor. Ben şahsi olarak da bu konuda çok soru alıyorum ve herkese bu konuyu izah etmekle yükümlü de hissediyorum kendimi ama özellikle herhangi bir suikast ihtimalinin olmadığını şu an dosya kapsamındaki verilerden kendi içinde bulunduğumuz fiziki ortamda ben de orada her ne kadar avukatı olsam da arkadaş olarak yaşıyorum. Çok başka bir hukukumuz olduğu için olayların çok da içindeyim. O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok. Bu konuda yargılamanın tüm hassasiyetiyle devam ettiğini ve herhangi bir eksik kalmadığını hukukçu olarak ben size ısrarla tekrar ediyorum."