Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 11 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 15 olan gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 23 Nisan'da Fethiye merkezli Muğla, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, dijital materyaller, 120 bin 300 lira ile 1100 dolar ele geçirilmiş, bir araca da el konulmuştu.