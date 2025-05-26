FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon - Son Dakika
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FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

26.05.2025 18:42
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 60 muvazzaf asker tutuklanmaları için sevk edildi.

İstanbul merkezli 36 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve tutuklanmaları talep edilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu muvazzaf 60 asker hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığına yazı yazılarak, ankesörlü telefonlarla ilgili 2006-2018 tarih aralığını kapsayacak şekilde veri havuzunun genişletilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Araştırmalar sonucunda listenin savcılığa gönderildiği ifade edilen yazıda, ankesörlü-büfe hatlarından yapılan aramaların örgütün askeri mahrem yapılanmasının gizliliğini sağlamak ve örgüt mensubu kişilerin tespit edilmesini önlemek amaçlı en önemli iletişim metodu olduğu kaydedildi.

Yazıda, rütbesi ne olursa olsun öğrenci konumunda olan askerlerin, örgüt adına takibini sağlayan, örgütsel motivasyonunu daima diri tutan ve askeri personel olmayan sivil öğretmen konumunda olan mahrem imama bağlı olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, "Söz konusu mahrem imamların genel itibarıyla mesai sonu askeri şahısları çok kısa süreli görüşmeler yapmak suretiyle aradıkları, hatta bazı durumlarda sadece çaldır-kapat yapmak suretiyle örgütsel buluşmanın gerçekleşeceğini ankesörlü hatlardan bildirdikleri, bu nedenle sabit hatlar üzerinden gerçekleşen aramalarda 0 saniye olarak görünen aranma kayıtlarının bulunduğu, bu açıdan asker şahsın başka bir askeri personel ile ardışık olarak arandığı arama gruplarında 0 saniye olarak görünen aranma kayıtlarının da örgütsel teknik ile uyumlu oldukları" tespitine yer verildi.

Örgüt mahrem imamlarının şahsi olarak kullandıkları telefon hatları haricinde, hücresel haberleşme ağında kullandıkları operasyonel hatlarının da bulunduğu kaydedilen yazıda, bahse konu hatların "örgüt hattı" olarak adlandırıldığı ve bunların genel itibarıyla üçüncü şahıslar adına çıkartılan hatlar oldukları aktarıldı.

Şüpheliler hakkındaki tespitler

Sevk yazısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı olarak görev yapan şüpheli Reşit T'nin 2010-2012 yılları arasında Ağrı ve İstanbul'dan 5 defa arandığı, gerçekleşen aramaların 3 ardışık olarak gruplandığı ifade edildi.

Ardışık arama gruplarının tamamının rütbe-kuvvet uyumu olacak şekilde askeri personel ile gerçekleştiğinin tespit edildiği kaydedilen yazıda, şüphelinin aynı zamanda kullanmış olduğu diğer telefon hatları üzerinden de çok sayıda tekil aranma kaydının bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Yazıda, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Miraç A'nın, şüpheli Reşit T. ile ortaokul döneminde aynı örgüt evine gittiklerini beyan ettiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığında yarbay olarak görev yapan şüpheli Sefer M'nin 2008-2012 yılları arasında Hatay ve Kocaeli'den 3 defa arandığı ve gerçekleşen aramaların 2 ardışık olarak gruplandığı kaydedildi.

Yazıda, ardışık arama gruplarının tamamının her ne kadar Vedat K. isimli astsubay tarafından gerçekleştiği anlaşılmış ise de şüpheliye ait evsaf kartının yapılan incelemesinde, şüphelinin astsubaylıktan subaylığa geçen personellerden olduğu, bu açıdan gerçekleşen aramanın örgütsel aranma yöntemleriyle uyumlu olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Şüpheli Sefer M'nin kullandığı başka bir hat üzerinden, 2012-2013 yılında Ankara'dan 3 defa arandığı, gerçekleşen aramanın da 2 ardışık olarak gruplandığı kaydedilen yazıda, arama gruplarının başçavuş askeri personel ile "ByLock" kullanıcısı ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında mahrem imam olan Ahmet Ç'nin kullandığı ve örgütün hücresel haberleşme ağında kullanılan operasyonel hat ile örgütsel aranma yöntemlerine uygun olarak gerçekleştiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yüzbaşı olarak görev yapan Selami B'nin 2014 yılında İzmir'den 6 defa arandığı, 5 ardışık olarak gerçekleşen arama gruplarından 2 tanesinin rütbe-kuvvet uyumlu olacak şekilde diğer askeri personel kişilerle gerçekleştirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yarbay olarak görev yapan şüpheli Selami G'nin 2009-2013 yılında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'dan 26 defa arandığı kaydedilen yazıda, aramaların 8 grup ardışık olarak gerçekleştiği ve arama gruplarından 4'ünün rütbe-kuvvet uyumlu olacak şekilde diğer askeri personel kişilerle gerçekleştiği ifade edildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 60 muvazzaf askerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, savcılıktaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturmada, "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edilmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 62'si operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon - Son Dakika

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