FETÖ Operasyonunda 15 Gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 31 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van'da 15 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 3 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer 3 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.