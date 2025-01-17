FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 40 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

17.01.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 17'sinin tutuklanmasına, 23'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, gözaltı kararı verilen 10 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapmıştı.

Ekiplerce, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan aralarında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, icra müdürü, Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor ve emekli polis memuru ile kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 50 şüpheli belirlenmişti.

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.