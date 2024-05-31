FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelinin Kocası Avukat Cübbesiyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelinin Kocası Avukat Cübbesiyle Yakalandı

Geniş Video İzle

İstanbul'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan bir şüphelinin avukatı, şüphelinin kocasına avukat cübbesi giydirerek eşlerin görüşmesini sağlamak istedi. Ancak güvenlik görevlileri şüphelenip kimlik sorduğunda, kocanın kimliğini gösterememesi üzerine yakalandı. Şüpheli koca, polis tarafından gözaltına alındı.

31.05.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, İSTANBUL'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Kübra A. isimli şüphelinin avukatı Ali A., şüpheli kadının kocası Mustafa A.'ya avukat cübbesi giydirerek eşlerin görüşmesini sağlamak istedi. Adliyedeki güvenlik görevlilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik sorduğu Mustafa A. panik yapıp kimlik gösteremeyince yakalandı. Mustafa A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avukat cübbesi giyen Mustafa A.'nın adliye içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK ŞÜPHELENİP KİMLİK SORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler 10 Mayıs Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerin avukatları da yanlarında hazır bulundu. Şüphelilerden Kübra A.'nın avukatı Ali A., adliyeye yanında avukat olduğunu iddia ettiği bir kişiyle geldi. Şüphelilerin sorgulandığı 7. kata çıkan Ali A. ile yanında cübbeyle gezen kişiye güvenlik görevlileri kimlik sordu. Ali A., avukat kimliğini gösterirken yanındaki kişi kimliğini otoparkta unuttuğunu söyledi. Ali A. ve beraberindeki kişinin hareketlerinden şüphelenen güvenlik ekipleri durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenliğin uyarısı üzerine Ali A.'yı ve yanındaki kişiyi sorgulayan polis, avukat cübbesi giydirilen kişinin gözaltına alınan şüphelilerden Kübra A.'nın eşi Mustafa A. olduğunu belirledi. Konuyla ilgili savcıya bilgi veren polis, savcının talimatı üzerine şüpheli Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mustafa A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan Mustafa A. ile ona avukat cübbesi giydirerek eşi Kübra A. ile görüştürmeye çalışan avukat Ali A.'nın adliyede içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelinin Kocası Avukat Cübbesiyle Yakalandı
Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelinin Kocası Avukat Cübbesiyle Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Şarkıcı Hatice’den uyuşturucu itirafı: Menajerim adımı kullanarak madde almış Şarkıcı Hatice'den uyuşturucu itirafı: Menajerim adımı kullanarak madde almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:42:07. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelinin Kocası Avukat Cübbesiyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement