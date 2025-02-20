Fidan: Barış Süreci İçin Diplomasi Şart

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen MIKTA 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda; Rusya- Ukrayna savaşında her iki tarafın da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazırız" dedi. Fidan ayrıca, "Hep birlikte Suriye, Gazze ve ötesindeki insani ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika'nın dönem başkanlığında Johannesburg'da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan toplantıda, "Gazze ve Lübnan'daki durum, Suriye'deki son gelişmeler, Ukrayna'da devam eden savaş ve dünya genelinde tırmanan insani krizler, çok taraflı iş birliğinin artırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğüne değinen Fidan, "Savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam ediyoruz. Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerekiyor. Türkiye olarak, taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin geçici bir rahatlamaya ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağladığını gözlemlediklerini kaydeden Bakan Fidan, "Bununla birlikte, İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik devam eden kısıtlamaları, krizin bütünüyle hafifletilmesine yönelik çabaları engellemekte. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi yolunda ilerleme kaydedilmesini ve nihayetinde iki devletli bir çözüme doğru somut adımlar atılmasını umuyoruz. Hep birlikte Suriye, Gazze ve ötesindeki insani ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Fidan, MIKTA kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortaklık çerçevesinde diğer MIKTA üyeleriyle ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda Türkiye'nin kararlılığının baki olduğunu vurguladı.