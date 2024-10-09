Fidan Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Fidan Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı

Ankara'da açılan merkez, gençlerin manevi gelişimini hedefliyor. Vali ve Diyanet Başkanı katıldı.

09.10.2024 14:48
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Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı.

Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Hz. Muhammed'e layık ümmet olacak gençler yetiştirmeye vesile olacak bir merkezin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Hz. Muhammed'in tanımladığı mümin, Müslüman şahsiyetine uygun gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını ifade eden Erbaş, "Bu merkezlerde gençlerimizin şahsiyetini inşa etmeye çalışacağız." dedi.

Erbaş, Hz. Muhammed'in gençlere çok önem verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Peygamber efendimiz bu şahsiyet inşasını, Fidan Gençlik Merkezinin aslında ilham kaynağı olarak kabul edebileceğimiz Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffede gerçekleştirdi. Orada şahsiyet kazandırdığı yüzlerce talebesi, biz onlara sahabe, sahabi, ashab diyoruz. Peygamber efendimizin rahle-i tedrisinden ve kurmuş olduğu adeta irfan merkezi, eğitim merkezi hatta gençlik merkezi bile diyebiliriz, o suffede yetiştirdi onları. Kendiliğinden yetişmedi. Hiçbir şey kendiliğinden yetişmez. Şuraya diktiğimiz şu güller var ya birkaç gün sulamayın bakalım ne hale geliyor. İşte buradaki fidanları adeta biz ilimle, irfanla, bilgiyle, ahlakla sulayarak yetiştireceğiz."

"Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz"

Gençlerin konu olduğu kötü örneklerin çok fazla haber konusu yapılarak yayılmaması gerektiğini belirten Erbaş, elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabaladıklarını kaydetti.

Erbaş, Türkiye genelinde 593 gençlik merkezi, 588 okuma salonu, 80 genç ofisi bulunduğunu dile getirerek, 1900 gençlik koordinatörü ve 1828 manevi danışmanla da gençlere rehberlik ettiklerini anlattı.

Diyanet'in gençlik çalışmaları kapsamında haftada 1 milyon 256 bin gence ulaşıldığını aktaran Erbaş, bir yılda 549 bin 923 gencin de Diyanet'in etkinlerine katıldığını söyledi.

"Amacımız, gençlerimize hizmet etmek"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunarak "Buradaki amacımız, gençlerimize hizmet etmek. Gençlerimizin hem bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de manevi duygularını tatmin edecek bir atmosferi burada oluşturmayı hedefledik." dedi.

Merkezin bulunduğu Hamamönü'nde yazar ve çizerlerin de mekanlarının bulunduğuna işaret eden Şahin, gençlerin merkezde bu entelektüel kişilerle bir araya gelmesini de amaçladıklarını söyledi.

Şahin, merkezin 3 bin metrekare üzerine kurulduğunu, altında kapalı otoparkı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, merkezin bahçesine 2 çam ağacı fidanı diken protokol üyeleri, Erbaş'ın duası sonrası merkezin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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