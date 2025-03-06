Fidan İİT Toplantısında Filistin Konusunu Ele Alacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in devam eden saldırganlığı ve Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları ele almak üzere yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 20'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Fidan toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gibi bir seçeneğin kabul edilmeyeceğini ve bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini belirtecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İİT 20'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrılar üzerine düzenleniyor.

4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Mısır'ın öncülüğünde üye ülkelerle eş güdüm halinde hazırlanan ve Filistinlilerin yerlerinden edilmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan kabul edildi. Planda Gazze'nin yeniden imarı için bir yol haritası açıklanmış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunulmuştu. İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, üye ülkelerin anılan planı da ele almaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan; Türkiye'nin Filistinlilerin kendi kaderini tayin başta olmak üzere devredilemez haklarını savunmaya devam edeceğini ifade edecek. Fidan, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gibi bir seçeneğin kabul edilemeyeceğini, bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini kaydedecek. Fidan, Gazze'nin tekrar inşasına yönelik çalışmalara odaklanılmasının önemine vurgu yapacak. Türkiye'nin Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen planı desteklediğini belirtecek olan Fidan, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ile bu konulardaki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirecek. Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve kesintisiz insani yardım sağlanmasının kritik önem taşıdığını vurgulayacak.