Fidan İİT Toplantısında Filistin Konusunu Ele Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fidan İİT Toplantısında Filistin Konusunu Ele Alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin hakları için toplantıya katılacak.

06.03.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in devam eden saldırganlığı ve Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları ele almak üzere yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 20'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Fidan toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gibi bir seçeneğin kabul edilmeyeceğini ve bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini belirtecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İİT 20'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının topraklarından sürülmesi yönündeki çağrılar üzerine düzenleniyor.

4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Mısır'ın öncülüğünde üye ülkelerle eş güdüm halinde hazırlanan ve Filistinlilerin yerlerinden edilmeden Gazze'nin yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan kabul edildi. Planda Gazze'nin yeniden imarı için bir yol haritası açıklanmış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunulmuştu. İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, üye ülkelerin anılan planı da ele almaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Bakan Fidan; Türkiye'nin Filistinlilerin kendi kaderini tayin başta olmak üzere devredilemez haklarını savunmaya devam edeceğini ifade edecek. Fidan, Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gibi bir seçeneğin kabul edilemeyeceğini, bu yöndeki dayatmaların uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini kaydedecek. Fidan, Gazze'nin tekrar inşasına yönelik çalışmalara odaklanılmasının önemine vurgu yapacak. Türkiye'nin Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen planı desteklediğini belirtecek olan Fidan, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için atılabilecek adımlar ile bu konulardaki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirecek. Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve kesintisiz insani yardım sağlanmasının kritik önem taşıdığını vurgulayacak.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan İİT Toplantısında Filistin Konusunu Ele Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:15:22. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan İİT Toplantısında Filistin Konusunu Ele Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.