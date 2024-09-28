Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı - Son Dakika
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Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tel Aviv yönetiminin kirli planını açıkladı. Bakan Fidan "Şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de, Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir arzu var, bunu ilerletmeye çalışıyorlar. İsrail, Lübnan'dan sonra nereye gider? Hangi hedefler üzerinde çalışır? Buna ilişkin birtakım öngörülerimiz var, şimdilik o öngörüler bizde kaldı" dedi.

28.09.2024 21:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var" dedi.

Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle; "BM Genel Kurulu bu yıl Türkiye açısından oldukça verimli geçti. Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yaptığı hitap inanılmaz derecede etki oluşturdu. Hitabın üçte ikisi Filistin meselesiyle ilgili oldu. Bu da son derece etkili oldu. Bizim için çok yoğun bir hafta oldu.

"BM SİSTEMİNİN ÇALIŞMADIĞI ORTADA"

Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü. BM sisteminin çalışmadığı ortada. Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ortada. Uluslararası topluma biz canhıraş bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Küresel adaletsizliğin giderilmesinde BM etkisiz kaldı. Çok farklı platformlarda birçok toplantı yaptık. BM çatısı altında yapılan toplantılar çok etkili oldu. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vurgusunu yaptık. ABD'nin ayak diremesi sebebiyle oylama yapılmasına engel olunuyor. İşgalin kendisi unutturulmuş, zulmün kendisi unutturulmuş, İsrail'in illüzyonu içerisinde yaşıyordu uluslararası toplum. Bizim ilk hedefimiz bağımsız Filistin devletinin tanınması. Bu sağlanmadıkça Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği herkesçe malum."

"İSRAİL SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK İSTİYOR"

Bakan Fidan, bir yıl önce söylediklerinin vuku bulduğunu, bunun böyle olmasını istemediklerini belirterek, "Yani İsrail durdurulmazsa Gazze'de, Filistin'de bu savaşı başka yerlere de taşıyacak diye söylemiştik. Bir sene önce ne söylediysek maalesef onlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Hakan Fidan açıklamalarına böyle devam etti; "Bu birçok aktör için sürpriz olmadı. Gelecek sene bu operasyonu nereye taşıyacak? Hangi hedefleri yok etmek için bu momentumu kullanacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Ama Ama görünen o ki şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de, Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir arzu var, bunu ilerletmeye çalışıyorlar. Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu. Kendisiyle savaş başladıktan 10 gün sonra Lübnan'da görüşmüştük. Çok zor şartlar altında, gerçekten zor şartlar altında bir görüşme imkanımız oldu. Daha önceki görüşmemizde Hizbullah'ın büyük bir çatışmaya girmeyeceği düşüncesindeydim. İsrail, Lübnan'dan sonra nereye gider? Hangi hedefler üzerinde çalışır? Buna ilişkin birtakım öngörülerimiz var, şimdilik o öngörüler bizde kaldı."

Bakan Fidan, görüşmeler sonrası Hizbullah'ın var gücüyle bir savaş içine girmeyeceğini öngördüğünü aktardı.

İSRAİL'E KİM, NASIL "DUR" DİYECEK?

Fidan, Amerika ve uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğinin de ürkütücü bir duruma geldiğini dile getirerek, İsrail'in, Hizbullah'a yönelik son iki haftada düzenlediği saldırılara istihbarata dayalı olarak uzun zamandır hazırlık yaptığına dikkati çekti.

ABD'de çarkların kilitlendiğini belirten Hakan Fidan şöyle konuştu; "ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Bunun üzerinden kariyerler ve networkler yapılıyor. Kongre üyesi yapılıyorlar, senatör yapılıyorlar. Lobinin etkisiyle İsrail aklına hizmet eden kabul edilmiş bir gerçek var. Bazı Amerikalılar bu durumdan rahatsızlık duyuyor. ABD'nin bütün gücünün İsrail'in emrinde olması rahatsızlık verici. Netanyahu'nun stratejilerine baktığımızda hem kendi ülkesini hem müttefiklerini büyük bir ateşin içine çekiyor.

Hakan Fidan, Nasrallah\'ı öldüren İsrail\'in kirli planını açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mehmet özcan:
    senin döneminde 15 temmuzu adam eniştesinden ögreniyor boş yapma sen kimsin :D 11 13 Yanıtla
  • Bülent Tan:
    yaw he he 12 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Hakan Fidan hangi ülke nin bakanı kendi ulkesiyle ilgili bir sözü var mı tutturmuş bir filistin 6 14 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ya bizene neden her şeye biz karışıyoruz 3 5 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ben söyleyeyim sura biz de . 4 1 Yanıtla
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