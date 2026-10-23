Fidan, İstanbul'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile R4+E3 kapsamında görüştü

Fidan, İstanbul'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile R4+E3 kapsamında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı R4 ile İtalya'nın da katılacağı R4+E3 (Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında yapıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4 ( Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 ( Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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