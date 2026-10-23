Fidan, İstanbul'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile R4+E3 kapsamında görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4 ( Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılacağı R4+E3 ( Almanya, İngiltere, Fransa) toplantıları kapsamında İstanbul'da Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi.