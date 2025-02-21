Fidan ve Attaf'tan Gazze Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.