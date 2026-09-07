İzmir\'de Filenin Sultanları Şampiyonluk Coşkusu

(İZMİR) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olması, İzmir'de büyük coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı, Bostanlı Yasemin Kafe ve Kültürpark Çim Alanı'na kurduğu dev ekranlarda maçı izleyen binlerce İzmirli, Türk bayrakları ve tezahüratlarla kutlama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki Avrupa Şampiyonası final mücadelesini İzmirlilerin hep birlikte izleyebilmesi için kentin üç farklı noktasına dev ekran kurdu. Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe, Gündoğdu Meydanı ve Kültürpark Çim Alanı'nda buluşan binlerce yurttaş, milli takımın final heyecanını birlikte yaşadı.

Maç saatinden önce alanları doldurmaya başlayan İzmirliler arasında her yaştan sporsever yer aldı. İzmirlilerden kimi çocuklarıyla kimi arkadaşlarıyla kimi de evcil hayvanlarıyla milli takıma destek olmak için ekranların karşısındaki yerini aldı. Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla alanları dolduran yurttaşlar, Filenin Sultanları'nın kazandığı her sayıyı büyük bir coşkuyla karşıladı. Karşılaşma boyunca üç noktada tezahürat ve alkış sesleri yankılanırken, milli takımın her sayısı İzmir'de adeta bayram havası yarattı.

Zorlu mücadelenin 3-2'lik galibiyetle tamamlanmasının ardından meydanlar ve etkinlik alanları şampiyonluk coşkusuyla doldu. Binlerce İzmirli, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla kutladı.

"GURURLUYUZ"

Final heyecanını paylaşmak için alana gelen Gülseren Serengil, milli takımı izlerken büyük gurur duyduğunu söyledi. Serengil, "Çok heyecanlıyım. Onları izlerken tüylerim diken diken oluyor. Çok mutlu ve gururluyuz. Sonsuz başarılar diliyorum" dedi. Pelin Su Okur da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizin bir voleybol ülkesi olduğunu gösterdiler. Her zaman yanlarındayız. Fiziken yanlarında bulunamasak da bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Onları çok seviyoruz" diye konuştu. Ailesiyle birlikte maçı izlemeye gelen Çağdaş Çelik ise şampiyonluğa inandığını ifade ederek, "Bu maçı alacağız. O nedenle biz doğrudan kutlamaya geldik" şeklinde konuştu.

"TAM DESTEK, HEP DESTEK"

Kendisi de sporcu olan Gamze Uzuntaş, milli heyecanı alanda birlikte yaşamanın çok farklı olduğunu söyledi. Uzuntaş, "Keyif alarak izleyeceğimiz bir maç olacak. O nedenle tam destek, hep destek. Kızlarımıza güveniyoruz. Mümkün olduğunca her maçlarında yanlarındaydım. Bugün gerçek bir taraftar olarak hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"MELISSA VARGAS RÜYAMA GİRDİ"

İlk kez böyle bir ortamda, dev ekrandan maç izlediğini belirten Erkan Işık, milli takım heyecanını espriyle anlattı. Işık, "Melissa Vargas rüyama girdi. Rüyamda 'Vargas' diye bağırıyordum. Umarım kazanacağız. Ülkemize böylesine güzel heyecanlar yaşatmaları çok önemli. Buraya kadar gelmeleri bile büyük bir başarı" diye konuştu.

MAÇ SONUCUNU DA ALANLARDA KUTLADILAR

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonu olmasının ardından da maçı alanda izleyen Mert Uysal karşılaşmanın büyük heyecana sahne olduğunu dile getirdi. Uysal, "Çok heyecanlıydı, harikaydı. Kızlar her zamanki gibi bizi üzmedi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İtalya güçlü bir rakipti ancak kızlarımız bunun da üstesinden gelmeyi başardı. Onları tebrik ediyorum. Ülkemizin böyle başarılara çok ihtiyacı var" dedi.

Soner Yüksel, "Dünya çapında bir ekol takımız. Hep zirveye oynuyoruz. İtalya gibi güçlü bir takıma karşı çok iyi mücadele verdik. Son saniyeye kadar mücadelemizi sürdürdük ve hak ederek kazandık. Bravo kızlara" ifadelerini kullandı.

"TOTEM YAPTIK"

Karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini söyleyen Eylül Simge de "İlk başta kaybediyor gibi olduk ama sonrasında gelen şampiyonluk bizi çok mutlu etti" dedi.

Mısra Türkan ise maçı totem yaparak izlediklerini dile getirerek, heyecanını "Her sete özel totem yaptık. Bunun da katkısı olduğuna inanmak istiyorum. Maçı bu şekilde izlemek çok güzeldi. Harika bir deneyimdi" şeklinde anlattı.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER"

Tuğba Şahan, karşılaşmanın kendileri için unutulmaz olduğunu belirterek, "Gerçekten o kadar heyecanlandım ki son seti izleyemeyeceğimi düşündüm. Çok mutluyum, gururluyum şampiyon olduğumuz için. Çok zorlu bir maçtı ama koçumuzu da tebrik ediyorum. Kızları da tebrik ediyorum. Bu yükün altından kalktılar. Gerçekten inanılmazlar. Türk kadınının gücünü bir kez daha gösterdiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Erkan Şahan da İzmir'deki atmosferin çok güzel olduğunu ifade ederek, duygularını "Bir ara kaybeder gibi oldu ama sonunda kazanmayı bildik. Harika bir atmosfer vardı. İnsanlar çok güzeldi. Kızlarımız harikaydı. Çok güzel oynadılar. Mutluyuz, gururluyuz. Şampiyon olmalarını bekliyordum açıkçası. Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu biliyordum. En büyük Türkiye" diye paylaştı.