Filistin Bakanı'ndan ALBA-TCP'ye Teşekkür - Son Dakika
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Filistin Bakanı'ndan ALBA-TCP'ye Teşekkür

El-Maliki, ALBA-TCP Zirvesi'nde İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan üyelere teşekkür etti.

16.12.2024 07:46
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan ve Filistin'e destek veren ALBA-TCP Zirvesi katılımcılarına teşekkür etti.

El-Maliki, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 24. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

ALBA-TCP Zirvesi'nin önemine değinen El-Maliki, "Bu ittifak, emperyalizme meydan okuma kararlılığının ve kolektif çabanın gücünün canlı bir kanıtıdır. Aynı zamanda, daha eşitlikçi ve adil bir dünya düzenini teşvik etmektedir. ALBA üyeleri, ulusları egemenlikleri ve onurları için nasıl mücadele ettilerse Filistinliler de evrensel haklarını inkar eden bir işgale karşı direnmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in saldırılarını kınayan ve ülkesine destek açıklamasında bulunan zirve katılımcılarına teşekkür eden El-Maliki, "Sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, insani yardımların engellenmesi ve ayrım gözetmeden güç kullanımı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir." ifadesini kullandı.

El-Maliki, Gazze Şeridi başta olmak üzere Batı Şeria'da büyük bir abluka ile karşı karşıya olduklarını ve uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmekte yetersiz kaldığını belirtti.

İsrail askerlerinin operasyonlarını yoğunlaştırdığını zirvedekilere anlatan El-Maliki, "Batı Şeria'daki durum da daha az ciddi değil. Filistinlilerin mülklerini kundaklayan ve tarım arazilerini tahrip eden yerleşimciler, sistematik terör eylemlerine imza atıyor. Bu eylemler tüm bölgenin istikrarını tehlikeye atıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı El-Maliki, Filistin davasını her daim savunan ülkelere teşekkür ederek, "ALBA ülkeleri sadece kınama yapmakla kalmamış, dayanışmalarını somut eylemlerle göstermiştir. Venezuela, Bolivya, Nikaragua ve Küba gibi ülkeler İsrail ile diplomatik ilişki kurmayı reddederek cesur bir adım atmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Bakanı'ndan ALBA-TCP'ye Teşekkür - Son Dakika

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