Filistin'den BM'ye Savaş Suçları Çağrısı

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Filistin, İsrail'i Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlemeye devam ettiği "savaş suçlarından" sorumlu tutma ve ceza almasını sağlama çağrısında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanlığı ile BM Genel Kurulu 79. Oturum Başkanı Philemon Yang'a mektup gönderdi.

Mansur, mektuplarında "Filistin halkının, İsrail kuşatması ve ardı ardına 15 ay boyunca sürekli saldırı altında toplu katliam, sakatlanma, yerinden edilme, toplu adam kaçırma, hapis, toplu cezalandırma ve aç bırakma nedeniyle çektiği acı ve sıkıntılara" yer verdi.

Gazze'de ölü ve yaralıların sayısının 150 bini aştığını; bunların arasında en az yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu, ayrıca binlerce sivilin hala kayıp olduğunu vurgulayan Mansur, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da ise 986 Filistinlinin öldüğünü, 12 bin 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da Filistinli sivilleri zorla yerinden ettiğini ve etnik temizlik yaptığını ayrıca mallarına el koyduğunu belirten Mansur, İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarında işlemeye devam ettiği "savaş suçlarından sorumlu tutmanın ve ceza almasını sağlamanın zamanının çoktan geldiğini" ifade etti.

Gazze'de bir an evvel ateşkes yapılmasının gerekliliğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Filistin halkının çektiği açıkları sona erdirmek için harekete geçme çağrısında bulundu.