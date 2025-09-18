Filistin'den İsrail'e Tepki: Gazze Soykırım Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin'den İsrail'e Tepki: Gazze Soykırım Tehdidi

18.09.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin hükümeti, Gazze'nin gayrimenkul olarak görülmesini soykırım planı olarak değerlendirdi.

Filistin hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana 65 bini aşkın Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'ni "gayrimenkul" olarak görülmesinin soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına" dair sarf ettiği sözlere tepki gösterildi.

"İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ni bir emlak olarak paylaşma veya satma yönünde yaptıkları kışkırtıcı çağrıları son derece tehlikeli buluyoruz." denilen açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik yaklaşımının soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu yaklaşımı doğrultusunda bölgedeki Filistin halkını zorla yerinden ederek Gazze Şeridi'nin tümünü yerle bir etmenin resmi niyetlerini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin kararlarına göre Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır. Gazze Şeridi, satılığa çıkarılmış veya ırkçı sömürge valilerinin korsanlığındaki boş bir toprak parçası olarak gören her türlü yaklaşımı da reddediyoruz."

Uluslararası toplumun, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik işlenen suçları durdurma konusundaki çaresizliğinin vurgulandığı açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için acil müdahale talebinde bulunuldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Tel Aviv yönetiminin yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasını kınandı.

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını savunan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına işaret ederek, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den İsrail'e Tepki: Gazze Soykırım Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:03:36. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin'den İsrail'e Tepki: Gazze Soykırım Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.