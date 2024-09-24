Filistin Dışişleri'nden İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri'nden İsrail Uyarısı

Filistin Dışişleri, İsrail'in bölgedeki saldırılarını soykırım ve tehcir derslerinden dikkatleri kaçırma çabası olarak değerlendirdi.

24.09.2024 16:49
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in çatışmayı bölgeye yayma çabasını, dikkatleri yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve tehcirden başka yönlere çekme girişimi olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin ve aşırı sağcı hükümetinin halkımıza karşı işlediği soykırım ve tehcirden oluşan savaş suçlarını sürdürme ve Gazze Şeridi'nde daha fazla kitlesel suç işleme planlarına karşı uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret edilen açıklamada, "İşgal devletinin, dikkatleri Filistin halkına karşı işlediği suçlardan uzaklaştırmak, imajını küresel siyaset ve medya sahnesinden kaldırmak ve küresel kaygının ağırlığını başka bölgelere kaydırmak için bölgedeki çatışma çemberini genişletme girişimi konusunda uyarıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım ve tehcir savaşını durdurma konusunda uluslararası alandaki çabalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve çevresine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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