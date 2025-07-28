Filistin'e Güvenlik Yetkisi Çağrısı - Son Dakika
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Filistin'e Güvenlik Yetkisi Çağrısı

28.07.2025 20:04
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Endonezya, Filistin yönetimine Gazze ve Batı Şeria'da bağımsız güvenlik yetkisi verilmesi gerektiğini belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arrmanatha Nasir, Filistin yönetimine, Gazze ve Batı Şeria'da güvenliği bağımsız olarak yürütebilme ve tüm sorumluluğu üstlenme yetkisi verilmesi gerektiğini belirtti.

Nasir, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Konferans sonrasında Filistin'in BM üyeliğinin veto edilmemesi dahil iki devletli çözümün gerçekleştirilmesine yönelik ivmenin sürdürülmesi çağrısı yapan Nasir, İtalya ile yürüttükleri çalışma grubu kapsamında "şiddetin sona ermesi ve emniyete ilişkin eşit hakların tanınması aracılığıyla İsrail ve Filistin için güvenilir ve eşit güvenlik taahhütlerinin belirlenmesi" konularını ele aldıklarını söyledi.

Nasir, bu konuların, kalıcı ve derhal bir ateşkesin desteklenmesine yönelik eylemleri içerdiğini kaydederek üye devletlerin Gazze'de "Filistinlilerin başında olacağı geçiş yönetiminin oluşturulması ve desteklenmesini" önerdiğini aktardı.

"Filistin yönetimine, Gazze ve Batı Şeria'da güvenliği bağımsız olarak yürütebilme ve tüm sorumluluğu üstlenme yetkisi vermeliyiz." ifadesini kullanan Nasir, bu konuda egemen bir Filistin devletine yönelik güvenlik ve denetim yapısı geliştirmek için BM öncülüğünde uluslararası bir çerçeve oluşturacaklarına işaret etti.

Nasir, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması konusunda fikir birliğinde olduklarını belirtmesinin yanı sıra Fransa'yı, eylülde Filistin'i tanıma kararından ötürü tebrik etti ve diğer ülkeleri de bu konuda adım atmaya çağırdı.

Japonya'dan ateşkes çağrısı

Japonya Orta Doğu Barışı Özel Temsilcisi Büyükelçi Tsukasa Uemura da yaptığı konuşmada, yürüttükleri çalışma grubunun Filistin yönetiminin yürüttüğü reformların önemini tanıdığını dile getirdi.

Dünya Bankası ve uluslararası finans gruplarının, Filistin'de mali istikrara ulaşma konusunda önemli bir rol oynayacağını söyleyen Tsukasa, bu konuda bazı öneriler yaptıklarını belirtti.

Tsukasa, "Orta Doğu'da barışın gerçekleştirilmesi yalnızca bölgesel istikrar için önemli değil aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik meselesidir. Şu an dahi Gazze halkı ciddi açlık ve yetersiz beslenme kriziyle karşı karşıya. Ateşkesin bir an önce sağlanması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme ihtiyaç olduğunu ve bunun siyasi gündemin öncelikli maddelerinden biri olması gerektiğini vurgulayan Tsukasa, Gazze'nin "iyileşmesi ve yeniden inşası konusunda çalışacaklarını" kaydetti.

Kaynak: AA

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