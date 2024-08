Filistin İnisiyatifi Üyeleri İsrail'i Protesto Etti

Güncel

Filistin İnisiyatifi üyeleri, Gazze'de 300 gündür katliamını sürdüren İsrail'i Fatih'te protesto etti.

Sultanahmet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Özgür Filistin", "Boykotu unutma, zulme ortak olma" ve "Tek gündemimiz Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" sloganlar attı.

Programda, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Filistin İnisiyatifi Başkanı Ümit Sönmez, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 300 günde 39 bin 480 kişinin şehit, bunların yaklaşık 16 bininin çocuk, 10 bininin kadın ve az 10 bin kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları sonucu 91 bin kişiden fazla insanın yaralandığını belirten Sönmez, " Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Gazze'de bulunan toplam 36 hastaneden sadece 16'sı kısmi hizmet verebiliyor. Çünkü İsrail bu sağlık tesislerine 300 günde toplam 496 saldırı gerçekleştirdi." diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in saldırılarında 885 sağlık çalışanın şehit olduğunu hatırlatan Sönmez, "Gazze'de 400 binin biraz üzerinde konut bulunmaktaydı. Bu konutların en az 150 bini yerle bir edildi. Geri kalanların büyük çoğunluğu hasar aldı. Şu an Gazze'de bulunan yaklaşık 2,3 milyon kişinin hepsi 360 kilometrekarelik daracık şeritte mülteci olmuş durumda. Şanslı olanlar çadırlarda yaşıyor." ifadesini kullandı.

Sönmez, İsrail'in Gazze'deki 5'i kilise toplam 1205 mabedin 610'unu yerle bir ettiğini kaydetti.

Gazze'de 165 gazetecinin görevini yaparken şehit edildiğini anımsatan Sönmez, bu rakamın dünyada 3 yılda hayatını kaybeden gazeteci sayısından fazla olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazzelilerin güvenli bölge olarak gördüğü Birleşmiş Milletlerin okullarını da defalarca hedef aldığına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Çok sayıda insan buralarda şehit oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen, doktor ve insani yardım görevlileri İsrail tarafından hedef alınarak tutuklandı, öldürüldü, engellendi. İsrail, Gazze'yi 80 bin tondan fazla bomba ile tahrip etti. Gazze nüfusuna göre kişi başına 33 kilogram bomba anlamına geliyor. Kullanılan bombaların düzeyini Japonya'ya atılan atom bombalarının gücüyle karşılaştırmak artık kıyas kabul edilebilir bir karşılaştırma bile değil. Her toplandığımızda belirttiğimiz gibi bizler yani halklar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ordumuz yok ama silahımız var, en önemli silahımız boykot, sonuna kadar devam edeceğiz. Yetkimiz yok ama sorumluluğumuz var, bu nedenle her seferinde yetki sahiplerine hatırlattık ve yine hatırlatıyoruz. Lütfen artık soykırımla doymayan, sıcak savaşı bölgesel hale getirmek için elinden geleni ardına koymayan İsrail'e 'dur' deyin. Devletler olarak bir araya gelin ve gerekeni yapın. Uluslararası kurum ve kuruluşları daha etkin çalışmaya zorlayın. Aksi halde her geçen gün pişmanlığımız ve utancımız daha da artacak."