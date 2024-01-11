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Filistin, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanmasını bekliyor - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanmasını bekliyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılanması için yaptığı başvuru sonucunda bugün başlayan duruşma hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediği ve Filistin'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın başarılı olacağına güvendiği belirtildi.

Filistin, İsrail\'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanmasını bekliyor
11.01.2024 - 14:21,
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılanmasının tarihi bir olay olduğunu ve Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın İsrail'in UAD'da soykırım suçuyla yargılanması için yaptığı başvuru sonucunda bugün başlayan duruşma hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, bazı ülkelerin İsrail'i "siyasi, askeri ve veto hakkı" gibi araçlarla desteklemesi ve uluslararası düzeydeki "acizliğin" bu ülkeyi suç işlemeye ve soykırım yapmaya teşvik ettiği belirtildi.

Filistin'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın başarılı olacağına güvendiği kaydedilen açıklamada, kardeş ve dost ülkelerin Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davayı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası görülmeye başlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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