Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de

Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim\'de

Filistin Kitap ve Kültür Günleri, 29 Kasım'da Taksim'de başladı, etkinlik iki gün sürecek.

30.11.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen "Filistin Kitap ve Kültür Günleri" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca devam edecek.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ile Filistin Kültür Evi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Filistin kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtmaya yönelik programlar gerçekleştirilecek.

"Filistin mücadelesini gündeme getirmeye çalışıyoruz"

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça, AA muhabirine, Türkiye'de yayıncı sivil toplum kuruluşları olarak özellikle Filistin'le alakalı tematik bir çalışma için yola çıktıklarını söyledi.

Ağırakça, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in soykırım girişimleri sonrasında etkinliğin öneminin daha da arttığına dikkati çekerek, "Biz 100 yıldır devam eden bu mücadelenin kültür tarafına dikkati çekmeye çalışıyoruz. Filistinli yazarların kitaplarını getiriyoruz. Filistin üzerine yazılmış kitapları getiriyoruz. Filistin'le ilgili yapılmış sanat faaliyetlerini, el işçiliklerini, Filistin diasporasını yaşayan insanların mücadelesini gündeme getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ağırakça, Filistin'deki direniş hareketlerinin önemine değinerek, Filistin ile ilgili yapılan kültür çalışmalarının da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar ise Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde Filistin temasıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki Filistin yüzyıldan beridir kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla direniyor. Filistin, zengin ağacıyla, portakal ağacıyla direniyor. Filistin bütün dünyaya bir insanlık dersi veriyor. Barbarlıkla insanlık arasındaki mücadelenin en temiz, en güzel çizgisini bize gösteriyor. Filistin aynı zamanda şiirle, öyküyle, romanla, kelimelerle ve kitapla direniyor. Biz de burada Filistin halkının bu 100 yılı aşkın tertemiz direnişinin kitaplara yansıyan şahitliğini şahitlik etmeye geldik."

Filistin'in mücadelesi konuşulacak

Program kapsamında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın üstleneceği "İsrail Saldırıları Altında Gazetecilik ve Sivil Toplum" paneli yapılacak.

Misk FM programcısı Ahmet El Seyit'in moderatörlüğünde, Dr. Azzam Tamimi'nin katılımıyla "2. Yılında Aksa Tufanı" konferansı düzenlenecek. Konferansta, Filistin'in mücadelesi daha geniş bir perspektiften değerlendirilecek.

"Filistin Tabloları Fırçayla Nasıl Direniyor?" başlıklı panelde, yazar Peren Birsaygılı Mut ve ressam-karikatürist Dr. Ala El Kata, sanatla direnişin nasıl şekillendiğini anlatacak. El Kata ve eğitimci Ümmiye Çaha'nın eserlerinin yer aldığı karikatür sergisi açılacak.

Kitabevi söyleşileri

2. Filistin Kitap ve Kültür Günleri'nde, "Kitabevi Söyleşileri" başlığı altında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Yarın Taksim Camii Kültür Merkezi Taksim Kitabevi'nde saat 14.00'te Yahya Sinvar'ın Ekin Yayınlarından çıkan "Filistin'in Gerçek Hikayesi: Diken ve Karanfil" kitabı üzerine bir söyleşi yapılacak. Etkinlikte, eserin çevirmenleri Vahdettin İnce ve Murat Ayar katılımcılarla fikirlerini paylaşacak.

Norman Finkelstein'in İz Yayınları'ndan çıkan "Gazze-Şehadete Tanıklık" kitabı üzerine bir söyleşi ve imza programı da 1 Aralık 15.30'da düzenlenecek. Etkinliğe, kitabın mütercimleri Eyüp Togan, Hakan Aydın ve Kadir Yılmaz katılacak.

Filistinli şairlerin de konuk olacağı etkinlikte, Menaf Baaç, Semir Atiye ve Eymen Cebeli, Filistin'in kültürel ve edebi mirasını yansıtan şiirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Taksim Camii, Filistin, Edebiyat, Kültür, Güncel, Taksim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.