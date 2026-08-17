Filistin Konvoyu Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Konvoyu Türkiye'ye Döndü

Filistin Konvoyu Türkiye\'ye Döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa'dan Batı Şeria'ya giden Filistin Konvoyu, Irak'ta 6 gün bekledikten sonra geri döndü.

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden Batı Şeria'ya gitmek üzere yola çıkan ancak Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 6 gündür bekletilen Filistin Konvoyu, Türkiye'ye döndü.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aktivistlerin katıldığı konvoy, 11 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'den çıkış yaptı. Irak tarafındaki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda geçiş işlemleri sırasında otobüslerden biri Irak'a alınırken, daha sonra konvoydaki diğer araçların girişine ilişkin pasaport işlemleri askıya alındı. Bunun üzerine aktivistler, iki sınır kapısı arasındaki tampon bölgede çadır kurarak bekleyişlerini sürdürdü. 6 gün boyunca eylem yapan aktivistler, tampon bölgedeki bekleyişlerini sona erdirerek Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü. Yurda giriş yapan ilk otobüsü, Şehr-i Nuh Platformu üyeleri karşıladı.

'SAHA EYLEMLERİNİ SONLANDIRMAK VAZGEÇMEK DEĞİL'

Habur Sınır Kapısı önünde konvoyun son durumuna ilişkin konuşan Filistin Konvoyu Sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, mücadelelerini hukuki ve dijital alanda sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu konvoyun kendisine belirlediği 3 temel hedef vardı. Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasını engellemek, unutulmuş Gazze soykırımının yeniden küresel gündem haline gelmesini sağlamak ve aktivist halk buluşmalarıyla toplumda yeni iradelerin, yeni birleşmelerin canlanmasının olmasını ortaya koymak. Bu yönüyle konvoy hedeflerine ulaştı. Bizim açımızdan da saha eylemlerini sonlandırmak bir vazgeçmek değil, bilakis yeni plan, proje ve fikirlerle ve yeni stratejilerle tekrar tekrar devam etmektir. Bu minvalde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Basın açıklamasının ardından konvoy, Silopi'den ayrıldı.

Kaynak: DHA

Batı Şeria, Türkiye, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Konvoyu Türkiye'ye Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi
Sao Paulo FC’nin takım otobüsünde 86 kilo esrar yakalandı Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilo esrar yakalandı
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı

15:42
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
Alihan Kuriş’ten gıda deviyle ilgili büyük çelişki! Yüzde 5 dedi, yüzde 37,5 çıktı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:19
Serdal Adalı’nın talihsiz anı Basın toplantısında yere düştü
Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 15:57:47. #7.12#
SON DAKİKA: Filistin Konvoyu Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.