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Filistin Liderlerinden Birlik Çağrısı

Filistinli gruplar, Trump'ın Gazze planını reddederek ulusal birliğin önemini vurguladı.

19.02.2025 21:46
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Gazze'deki Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze Şeridi'ni ele geçirme planlarını reddederek, Filistin ulusal birliğinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Tüm grupları çatısı altında toplayan Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi, "Filistin'in içerden toparlanması, tehcir komplolarının boşa çıkarılması ve yeniden imarın tek yolu ulusal birlikten geçer" temasıyla Gazze kentinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri yerlerinden etme ve Gazze'yi ele geçirme planlarını reddeden Filistinli gruplar, Filistin'in ulusal birliğinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, İsrail'in saldırıları boyunca Gazze Şeridi'nin trajik koşullardan geçtiğini söyledi.

Basal, "İşgalci öldürmenin en acımasız yöntemlerine başvurdu. İsrail silahlarının parçaladığı bir cesedi toplamaktan aciz kalıyorduk. Enkaz altından binlerce vatandaşı kurtardık, kısıtlı imkanlarla binlerce şehidin cansız bedenine ulaştık." dedi.

Hamas yetkililerinden İsmail Rıdvan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in içerden toparlanması ve Filistin birliğini sağlamanın altını çizdiklerini belirtti.

İslam ve Arap ülkeleri yöneticilerine Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı durmaları ve Gazze'yi yeniden imar çalışmalarıyla Filistin'e destek vermeleri çağrısı yapan Rıdvan, "Hiç kimse bizleri Gazze'den çıkaramaz. Burası babalarımızın ve atalarımızın toprağıdır, kimsenin bizleri buradan çıkarmaya hakkı yok." diye konuştu.

Filistinlilerin toprak sahibi oldukları için tehditlerin sonuç vermeyeceğini dile getiren Rıdvan, ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlı kalması için İsrail'e baskı kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Gazze'de yönetimde kalmaya ısrarcı olmadıklarının altını çizen Rıdvan, Gazze'nin yönetimi için ulusal uzlaşının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Hamaslı yetkili Rıdvan, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın yönetimi için ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiğini teyit ediyoruz. Bizler ateşkesin ikinci aşamasına ve Gazze'nin yeniden imarına hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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