Filistin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin lehine bir görüş sunacağından umutlu - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin lehine bir görüş sunacağından umutlu

Filistin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı\'nın Filistin lehine bir görüş sunacağından umutlu

Filistin Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail işgalinin mahiyeti konusunda Filistin'in lehine bir görüş sunacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Avadallah, kararın Filistin'e İsrail'in yaptıklarından dolayı ülkelere sorumluluk yüklemek için yeni araçlar sağlayacağını ifade etti.

14.02.2024 18:21
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Filistin Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail işgalinin mahiyeti konusunda Filistin'in lehine tavsiye niteliğinde bir görüş sunacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Avadallah, Uluslararası Adalet Divanı'nın, 19 Şubat'ta başlaması beklenen duruşmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbirlerin hukuki yönde ilerlemesi ve uluslararası hukukla uyumlu" olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Avadallah, karardan sonra büyük bir mücadele başlayacağını çünkü bunun Filistin'e İsrail'in yaptıklarından dolayı ülkelere sorumluluk yüklemek için yeni araçlar sağlayacağını belirtti.

İsrail'in yokluğunda 55 ülke ve kuruluşun 19-26 Şubat tarihleri ??arasında Uluslararası Adalet Divanı'na savunmalarını sunacaklarına dikkati çeken Avadallah, Filistin heyetinin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin başkanlığında Filistinli ve uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekipten oluştuğuna işaret etti.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.???????

Kaynak: AA

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