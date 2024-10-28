Filistin, UNRWA Yasaklamasına Karşı Uyardı

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Filistin yönetimi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama girişiminin riskleri konusunda uyardı.

Filistin Devlet Başkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.

İsrail'in UNRWA aleyhindeki mevzuatının uluslararası hukukun ihlali ve uluslararası topluma yönelik bir provokasyon olduğu kaydedilen açıklamada, ajansın faaliyetlerini yasaklama girişiminin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in BM ajansının faaliyetlerine yönelik planları konusunda uyarıda bulunan ülkelerden övgüyle söz edildi.

"UNRWA, kırmızı çizgidir ve mülteci konusu Filistin meselesinin özüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, mülteci meselesinin uluslararası meşruiyet ve hukuk kararlarına uygun; adil şekilde çözüme ulaştırılmadan herhangi bir çözümün söz konusu olamayacağı vurgulandı.

ABD'nin İsrail'e sürekli devam eden siyasi, mali ve askeri desteği olmasaydı Tel Aviv'in uluslararası topluma meydan okumaya ve bölgeyi şiddet ve istikrarsızlığa boğan politikalar benimsemeye cesaret edemeyeceği kaydedildi.

Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık, dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'de faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören ve İsrail Meclisi'nde (Knesset) görüşülecek yasa tasarısından ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.

İsrail UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamayı hedefliyor

Knesset'te gelecek günlerde görüşülmesi beklenen yasa tasarısıyla UNRWA'nın İsrail "egemenliğindeki topraklarda" faaliyet göstermesinin yasaklanması hedefleniyor.

Buna göre tasarıyla BM ajansının işgal altındaki Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı Şufat Mülteci Kampı'ndaki faaliyetleri tamamen durdurulacak ve Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan UNRWA sağlık kliniği kapatılacak.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını öldürmüştü.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve "7 Ekim saldırılarına karıştığı" yönündeki iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız şekilde çalışabilme kapasitesini" araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyor.

Bağımsız İnceleme Grubu, 20 Mart 2024'te yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna ve bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.