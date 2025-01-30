Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup - Son Dakika
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Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup

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Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Filistinli 12 yaşındaki çocuk Tesnim Suhayb Ulvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım." ifadelerini kullandı.

30.01.2025 22:47  Güncelleme: 23:29
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Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Filistinli 12 yaşındaki çocuk Tesnim Suhayb Ulvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından 3 ay önce ailesiyle Gazze'ye dönen Filistinli çocuğun evi İsrail saldırılarının sürdüğü dönemde bombalandı.

DUYGULANDIRAN İFADELER

Henüz 12 yaşında olan Tesnim,İsrail saldırıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için mektubu hala yanında saklı tuttuğunu söyledi.

El yazısıyla yazdığı mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sevgili dedem" diye bahseden Filistinli çocuk Tesnim, internette gezinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'da hayatını kaybeden Esma el-Baltacı için gözyaşı döktüğünü gördüğünü ve bu görüntülerin aklından hiç çıkmadığını ifade etti.

Tesnim mektubunda, "Siz çok iyi bir yüreğe sahipsiniz, sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum." ifadelerine yer verdi.

"SİZDEN DAHA İYİ BİR BAŞKAN GÖREMEDİK"

Filistinli çocuk mektubunda "Herkesin günlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

"SEVGİLİ DEDEM..."

"Bu mesajı size gönderdim sevgili dedem, bize umut verirken bizi sebat etmeye teşvik ederken ve bizi daha iyi bir geleceğe doğru iterken kalbim sesinizi duymayı bekliyor ve özlüyor." ifadelerini kullanan Filistinli çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık temennisinde bulundu.

Filistinli Tesnim, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı: "Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum."

Filistinli 12 yaşındaki Tesnim\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a duygu dolu mektup
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Sabri İnce:
    Bu olumsuz yorumları yazanlar kesinlikle Erdoğan düşmanı mutsuz azınlık ,bu ülkenin her türlü imkanından yararlanıp en iyi mevkileri sahiplenmiş şarlatanlar. 172 456 Yanıtla
  • HKNYLDN:
    Dünyadaki bütün Müslümanlar cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Sırtı yere gelir mi sandınız? 165 333 Yanıtla
  • Yılmaz ALTINTAŞ:
    Yorumlar Türkiye vatandaşı na yakışan yorumlar değil.Biz bu değiliz.Unutmayalım yarın başımıza bir hal geldiğinde bize kucak açacak yine yanlarında durduğumuz mazlum halklar olacak. 164 227 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    vay vay vay keşke Trump in Erdoğana yazdığı mektubu da böyle paylassalar dsfddds 268 79 Yanıtla
    Necati Kaya:
    Onurlu bir devlet başkanının kabullenmeyecegi bir mektup. 0 0
    Muhammet Kavak:
    Trump mektubuna karşılık Türk silahlı kuvvetleri Zeytin dalı operasyonu yapmıştır zeytin dalı operasyonu Amerika birleşik devletinin pkk ypg devletinin kurmasını engellediği en net ve en keskin operasyondur. Bu arada operasyonun isminin zeytindali olmasının sebebi Amerika 1 dolarinda zeytindali olmasıdır. Kuş beyinli seni 0 0
  • Mustafa Çakır:
    Erdoğan, Filistin'i bu kadar seviyorsan, Türkiye'yi bırak Filistin'e başkan ol. 122 62 Yanıtla
  • Burak üstün:
    bi Türklere faydası yok 103 50 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    evlenilecek yaşı çoktan geçmiş bu kız. gelsin 50-60 yaşlarında mümin bir erkeğimizin 2. eşi olsun. cennete biletini alsın inşeallah biiznillah. hem sunnettir. 14 76 Yanıtla
    Kartal:
    soy isminize yakışır bir cevap olmuş morokoğlu 0 0
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