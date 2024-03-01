Filistinli gruplar, ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edecek

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Filistinli gruplar, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen uzlaşı görüşmelerinin ardından ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam etme kararı aldı.

Moskova'da iki gün devam eden görüşmelerde alınan kararlar, kapanış bildirisiyle duyuruldu.

Filistinli gruplar, tüm Filistin güçlerini ve gruplarını kapsayan kapsamlı bir ulusal birliğin gerçekleşmesi için diyalog turlarına devam etmeye karar verdi.

Gruplar, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırıma ve saldırılara karşı koyma, Filistin halkını tehcir planlarına direnme ve başarısızlığa uğratma konusunda hemfikir olduklarını beyan etti.

Toplantıda, İsrail ordusunu, Gazze Şeridi'nden çekilmeye zorlama, Gazze'nin herhangi bir yerinde işgal ve kontrol kurma çalışmalarını engelleme ve Filistin topraklarının bütünlüğüne bağlı kalmak için çalışılacağı kaydedildi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen, bağımsız Filistin devletini kurma hakkını gasbetme çalışmaları kapsamında Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma girişimlerinin reddedildiği toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'daki halkın kahramanca direnişinin destekleneceği ifade edildi.

Bildiriye göre ayrıca, İsrail'in, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetine getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde anlaşmaya varıldı.

İsrail hapishanelerinde çeşitli işkence ve baskılara maruz kalan mahkumlara destek verilmesi, Filistinli mülteciler yurtlarına dönünceye kadar Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) korunması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, Filistin halkına destek veren ve İsrail'in işlediği soykırım suçlarından ötürü yargılanması için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) dava açan Güney Afrika'ya teşekkür edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistinli grupların temsilcilerinin, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde başkent Moskova'da toplanacağını duyurmuştu.

Moskova'da bir araya gelen temsilciler, aralarında uzlaşmayı sağlayacak konuları tartışacak.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinin galibi Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.