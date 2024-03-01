Filistinli gruplar, ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli gruplar, ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edecek

Filistinli gruplar, Moskova'da gerçekleşen uzlaşı görüşmelerinin ardından ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam etme kararı aldı. Görüşmelerde alınan kararlar, kapanış bildirisiyle duyuruldu. Gruplar, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılara karşı koyma ve Filistin topraklarının bütünlüğüne bağlı kalmak için çalışacaklarını beyan etti. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'daki halkın kahramanca direnişi desteklenecek ve İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetine getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde anlaşmaya varıldı. Filistin halkına destek veren Güney Afrika'ya teşekkür edildi.

01.03.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli gruplar, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen uzlaşı görüşmelerinin ardından ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam etme kararı aldı.

Moskova'da iki gün devam eden görüşmelerde alınan kararlar, kapanış bildirisiyle duyuruldu.

Filistinli gruplar, tüm Filistin güçlerini ve gruplarını kapsayan kapsamlı bir ulusal birliğin gerçekleşmesi için diyalog turlarına devam etmeye karar verdi.

Gruplar, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırıma ve saldırılara karşı koyma, Filistin halkını tehcir planlarına direnme ve başarısızlığa uğratma konusunda hemfikir olduklarını beyan etti.

Toplantıda, İsrail ordusunu, Gazze Şeridi'nden çekilmeye zorlama, Gazze'nin herhangi bir yerinde işgal ve kontrol kurma çalışmalarını engelleme ve Filistin topraklarının bütünlüğüne bağlı kalmak için çalışılacağı kaydedildi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen, bağımsız Filistin devletini kurma hakkını gasbetme çalışmaları kapsamında Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma girişimlerinin reddedildiği toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'daki halkın kahramanca direnişinin destekleneceği ifade edildi.

Bildiriye göre ayrıca, İsrail'in, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetine getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde anlaşmaya varıldı.

İsrail hapishanelerinde çeşitli işkence ve baskılara maruz kalan mahkumlara destek verilmesi, Filistinli mülteciler yurtlarına dönünceye kadar Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) korunması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, Filistin halkına destek veren ve İsrail'in işlediği soykırım suçlarından ötürü yargılanması için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) dava açan Güney Afrika'ya teşekkür edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistinli grupların temsilcilerinin, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde başkent Moskova'da toplanacağını duyurmuştu.

Moskova'da bir araya gelen temsilciler, aralarında uzlaşmayı sağlayacak konuları tartışacak.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinin galibi Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Kaynak: AA

Filistin, Moskova, Rusya, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar, ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de hapis cezası bulunan kişi yakalandı
    18:25 Kayseri'de hapis cezası bulunan kişi yakalandı

    Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı
    18:25 Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: 2'si ağır 7 yaralı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

  • Ulaştırma Bakanı: Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yeni turistik trenler sefere başlıyor
    18:24 Ulaştırma Bakanı: Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yeni turistik trenler sefere başlıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin nisan ayında seferlerine başlayacağını duyurdu. Ankara-Diyarbakır parkurunda işletilecek tren 19 Nisan'da, Ankara-Tatvan parkurunda ise 17 Nisan'da seferlerine başlayacak. Trenler, turistlere Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak.

  • Bartın'da Kadına Çarpan Otomobil Sürücüsü Gözaltına Alındı
    18:23 Bartın'da Kadına Çarpan Otomobil Sürücüsü Gözaltına Alındı

    Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.

  • Ankara'da Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılışı yapıldı
    18:21 Ankara'da Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

    Ankara'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış töreni, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un konuşmasında, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan'ın üzüntüsü dile getirildi ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür edildi. Şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.

  • Karaman'da Adliye Girişinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
    18:21 Karaman'da Adliye Girişinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

    Karaman Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, M.G isimli kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen C.V tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.G'nin bacağından yaralandığı saldırı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli C.V ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  • Bursa'da 88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli, evinde yakalandı
    18:21 Bursa'da 88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli, evinde yakalandı

    Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından aranan Y.C.S. isimli şahıs evinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçundan aranan R.K. ve M.İ. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Hatay'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
    18:20 Hatay'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, kaçma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından hapis cezası bulunan A.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi
    18:20 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Rami Bir Nefes Parkı'nda vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra Rami Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul Valisi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Eyüpsultan Kaymakamı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı da katıldı.

  • İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi
    18:20 İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi

    İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, İlyasköy Mahallesi'nde ilk Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Demirtaş, başarılı çalışmalara imza attıklarını ve ilçenin daha iyi projelerle hak ettiği konuma geleceğini belirtti.

  • Hamza Dağ, İzmir'de Tarım Projelerini Anlattı
    18:20 Hamza Dağ, İzmir'de Tarım Projelerini Anlattı

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçimi kazanması halinde uygulayacağı tarım projelerini 5 ana başlık altında toplayarak düzenlenen lansmanda anlattı. Dağ, 'Çiftçilerimizin refahını artıracak ve yerel ekonomimize katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceğiz' dedi.


17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 18:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli gruplar, ulusal birliğin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement