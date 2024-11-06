Filistinli sanatçı Christine Zayed: "George Floyd ile Kudüs'te öldürülen otizmli İyad Hallak'ın katili aynı" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli sanatçı Christine Zayed: "George Floyd ile Kudüs'te öldürülen otizmli İyad Hallak'ın katili aynı"

Filistinli sanatçı Christine Zayed: "George Floyd ile Kudüs\'te öldürülen otizmli İyad Hallak\'ın katili aynı"

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, 2020'de Kudüs'te şehit edilen otizmli İyad Hallak ile polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un aynı sistem tarafından öldürüldüğünü söyledi.

06.11.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, 2020'de Kudüs'te şehit edilen otizmli İyad Hallak ile polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un aynı sistem tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Senegal'in Saint-Louis kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen telli çalgılar festivali "Au Tour des Cordes"a katılan Zayed, verdiği konser sonrası AA muhabirine, ülkesinde devam eden soykırım ve müzik kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudüs'te doğan ve çocukluğunu Kudüs ile Ramallah arasında geçiren Zayed, o dönem yaşadıkları insan hakkı ihlallerinin bir çocuk olarak farkında olmadığını söyledi.

Zayed, işgal altındaki Filistin topraklarındaki geçirdiği çocukluğun "normal" olmadığını, ancak büyüdükten hatta Fransa'ya yerleştikten sonra idrak ettiğini belirtti.

Filistinli sanatçı, "İkinci İntifada olduğunda 9 yaşındaydım. Kafamıza bombalar yağıyordu, her an ölebilirdik ama korkmuyorduk. Çünkü tam olarak neyin içinde olduğumuzu da bilmiyorduk. Ne zaman ki Fransa'ya gittim ve olaylara biraz daha uzaktan baktım, yaşananların hiç de normal olmadığını gördüm." dedi.

Zayed, müziksever bir ailede büyüdüğüne de dikkati çekerek, kanunla ilk kez 5 yaşında, erkek kardeşi kanun çalarken tanıştığını ifade etti.

"Kardeşim hocasıyla kanun çalarken adeta büyülenmiş şekilde onları izlediğimi ve kanuna 'büyülü kutu' ismini taktığımı hatırlıyorum." diyen Zayed, birkaç yıl sonra da profesyonel kanun eğitimine başladığını kaydetti.

Zayed, kanun eğitimi alırken Türk ve Osmanlı müziğinden de sık sık eserler dinlediğini dile getirerek, Göksel Baktagir, Pınar Somakçı ve Aytanç Doğan gibi isimleri de beğenerek takip ettiğini vurguladı.

"Hem sorumluluk hem suçluluk duyuyorum"

Zayed, müziğin Filistin'de yetişmiş bir çocuğun dünyasına özgürlük getirdiğinin altını çizerek, "Müzik benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Müzik sayesinde o anki gerçeklikten uzaklaşarak özgür olduğunuz illüzyonuna kapılıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Fransa'da yaşayan Filistinli bir sanatçı olarak yaşananlar karşısında karmaşık duygular hissettiğini de belirten Zayed, "Filistin'deki soykırım karşısında hem sorumluluk hem de suçluluk duyuyorum. Konuşmaktan daha fazlasını yapmak istiyorum. Tam olarak kelimelerle ifade edemediğim bu vahşet, bu soykırım artık durmalı." diye konuştu.

"George Floyd ile Kudüs'te şehit edilen otizmli İyad Hallak'ın katili aynı"

Zayed, konserinde seslendirdiği Filistinli şair Hüseyin Barguti'nin bir şiirinden esinlenerek yazdığı "Safartu" isimli parçasını hazırlarken George Floyd ve Kudüs'te şehit edilen otizmli İyad Hallak'ın hikayesinden çok etkilendiğini söyledi.

Christine Zayed şöyle devam etti:

"Farklı zamanlarda, farklı mekanlarda öldürülen 2 kişi ama her ikisinin de ölümü birbiriyle bağlantılı. ABD'de öldürülen siyahi George Floyd'un da Kudüs'te öldürülen otizmli İyad Hallak'ın da katili aynı, onlar aynı sistemin kurbanı oldular. Otizmli İyad karşısında İsrail askerlerini görünce paniklediği için öldürüldü. George Floyd da benzer şekilde öldürüldü. Çünkü Filistinliydi, çünkü siyahiydi. İki hikaye arasında bir bağlantı kurdum. Hatta şarkıyı bestelerken ağlamaya başladım."

Konserinde 8 Aralık 2023'te İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Gazzeli akademisyen, şair ve yazar Rıfat el-Arir'in "Eğer ölmem gerekiyorsa (If I must die)" başlıklı şiirini de okuyan Zayed, Arir'in çok önemli bir şair olduğunu da sözlerine ekledi.

5 gün arayla öldürüldüler

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de sahte 20 dolarlık banknot kullanmakla suçlanarak gözaltına alınan siyahi Amerikalı George Floyd, polis memuru beyaz Derek Chauvin'in, dizlerini boğazına dayaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

32 yaşındaki otizmli Hallak da 30 Mayıs 2020'de Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" gerekçesiyle vurulan Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

İsrail polisi, daha sonra Hallak'ın "suçsuz yere" öldürüldüğünü kabul etmişti.

Hallak'ın ölümü sonrası birçok ülkede düzenlenen gösterilerde, "İyad ile George için adalet", "İyad ile George nefes alamıyor" yazılı pankartlar kullanılmıştı.

Irkçılık temelli polis şiddetinin neden olduğu iki olayın 5 gün arayla yaşanması, birçok protestoda Hallak ile Floyd'un ismini yan yana getirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, George Floyd, Filistin, Politika, Güncel, Sanat, Polis, Kudüs, Polis, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli sanatçı Christine Zayed: 'George Floyd ile Kudüs'te öldürülen otizmli İyad Hallak'ın katili aynı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
18:20 Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
18:01 Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor
17:38 Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a bomba yanıt Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt
17:31 Sadri Şener, Jose Mourinho’yu yerden yere vurdu Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu
17:26 Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu
17:26 Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:20 Yeşilçam’ın ’Bayan Bacak’ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 13:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli sanatçı Christine Zayed: "George Floyd ile Kudüs'te öldürülen otizmli İyad Hallak'ın katili aynı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.