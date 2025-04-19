Filistinlilere destek için arabasını bağışladı - Son Dakika
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Filistinlilere destek için arabasını bağışladı

Filistinlilere destek için arabasını bağışladı

Elazığ'da yaşayan 49 yaşındaki Hacı Bahçeci, kendisi için manevi değeri yüksek otomobilini Gazze için bağışladı.

19.04.2025 11:19
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Elazığ'da yaşayan 49 yaşındaki Hacı Bahçeci, kendisi için manevi değeri yüksek otomobilini Gazze için bağışladı.

Kentte turizm sektöründe çalışan 1 çocuk babası Bahçeci, yakınlarını kaybeden, büyük acılar ve mağduriyet yaşayan Filistinlilere destek olmak istedi.

Bu nedenle Bahçeci, eşinin de rızası ile yıllardır kullandıkları ve kendileri için manevi değeri olan otomobillerini bağışlama kararı aldı.

1988 model otomobilini "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası kapsamında Elazığ AFAD İl Müdürlüğüne götüren Bahçeci, anahtarını AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'e teslim etti.

Bağışlanan otomobilin satışından elde edilecek gelir Gazze'ye destek için kullanılacak.

"Aracım Gazze için feda olsun"

Hayırsever Bahçeci, AA muhabirine, Filistinlilerin yaralarının sarılmasına bir nebze olsun katkı sunmak istediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını gördükçe yüreğinin yandığını anlatan Bahçeci, "Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında. Soykırıma maruz kalıyorlar." dedi.

Bahçeci, Gazze'de yaşananların unutulmaması ve bu konuda duyarlı olunması gerektiğini ifade ederek, "Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan ve Pakistanlılar kollarındaki bilezikleri göndererek bizlere destek olmuşlardı. Biz de bugün Gazze'yi, Filistin'i unutmamak adına bu yardımları yapmak zorundayız. Gazzeli kardeşlerimiz inşallah daha güzel günlere kavuşurlar. Elimizden bu kadarı geliyor. Bir aracım var o da Gazze için feda olsun. Rabbim hayrımızı kabul etsin." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasını görünce bu yardımı yapma kararı aldıklarını belirten Bahçeci, eşine de duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Bahçeci, "Gazze için tek aracımızı bağışladık, AFAD'a teslim ettik. Otomobilin hem anahtarını hem satış vekaletini teslim ettim. Araç satılarak, elde edilen gelir Gazze için bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

"Hacı Bahçeci kardeşimizin arabasını bağışlaması bizi duygulandırdı"

AFAD İl Müdürü Cafer Giyik de Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük bir zulüm yaşandığını anımsattı.

Gazze için dünyadan yeteri kadar tepki ve yardım yapılmadığını belirten Giyik, Türkiye'nin ise yardım çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Giyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD koordinasyonunda "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasının devam ettiğini dile getirerek, Valilik koordinasyonunda bu kapsamda çalıştıklarını ifade etti.

Elazığlıların bu kampanyaya ilgi gösterdiğini anlatan Giyik, şunları kaydetti:

"4 Nisan'da yaptığımız dayanışma gecesinden sonra 23 milyon lirayı aşan bağış topladık. Bizi çok duygulandıran, manevi değeri çok yüksek yardımlar da oldu. Hacı Bahçeci kardeşimizin arabasını bağışlaması da bizi duygulandırdı. Aracın anahtarını, satış vekaletiyle bize teslim etti. Elindeki tek aracını bağışladı. Ailesiyle Gazze'de yaşanan trajediye duyarsız kalmadılar. Kendisine teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: AA

Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinlilere destek için arabasını bağışladı - Son Dakika

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