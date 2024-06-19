FİLMED'den Gazze'deki saldırılarda öldürülen sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama

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Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 498 doktor ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 308 sağlık çalışanının ise işkence merkezlerinde kötü şartlarda tutulduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 6 ay önce Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskında, aralarında Kadın Doğum Servisi Başhekimi Dr. İyad Elrantisi'nin de bulunduğu çok sayıda doktor ve sağlık çalışanını tutukladığı hatırlatıldı.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Askalan'daki sorgu merkezinde Dr. Elrantisi'ye işgalci güçler tarafından elektrikle işkence yapıldığı belirtilen açıklamada, Elrantisi'nin işkence nedeniyle birkaç ay önce hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, işgalci güçlerin bu suçu gizlediği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Böylece 7 Ekim'den bu yana 498 doktor ve sağlık çalışanı şehit oldu, 1500'den fazlası da yaralandı. Ayrıca 308 sağlık çalışanı tutuklanma ve işkence merkezlerinde çok kötü şartlarda tutuluyor. Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Filistinli doktorlar olarak, Gazze'de hastane ve sağlık tesisleri saldırıların hedefi halindeyken meslektaşlarımız için çok endişeliyiz. Uluslararası kanunlar ve insan haklarına göre sağlık tesisleri ve çalışanlarının saldırılara maruz kalmasının yasak olduğunu hatırlatıyor, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç'a sesleniyoruz. İsrail işgal güçlerinin bu kanunları ve insan haklarını çiğnemesini durdurmak için gereğinin yapılmasını ve tutuklu olan Filistinli sağlık çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

İsrail'in bir terör devleti olduğu ve soykırım yaparak Filistinlileri yok etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Şehit ve yaralı sayıları her dakika artmaktadır. Türkiye'de ve Avrupa'da Filistinli tabipler ve sağlık mensupları olarak, Filistin halkına yardım etmek ve yaralarını sarmak için bölgeye bizzat gitmeye hazırız. Başta Refah sınır kapısı ve tüm yolların açılmasını, ilaçların ve tıbbi yardım malzemelerinin girişine müsaade edilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.