Fin Balinası İskeleti Çıkartılıyor

07.10.2025 09:24  Güncelleme: 10:26
Mersin'de gömülü Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışma için çıkarılıyor. Eğitim etkinliği de var.

Üniversite tarafından 4 yıl önce Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen Fin balinasına ait iskeletin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla hazırlanan "Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi kapsamındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Vali Atilla Toros, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yürütücülüğünü üstlendiği projedeki kazı alanını gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Toros, büyük bölümü görünür hale gelen balina iskeletinin çıkarılma işlemine eşlik etti.

Toros'un fırçayla iskelet üstündeki toprağı temizlediği etkinliğe, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da katıldı.

"DENİZ CANLILARI MÜZESİ'NDA SERGİLENECEK"

Vali Toros, gazetecilere, Mersin açısından önemli bilimsel bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Kentte 2021'de kıyıya vuran Fin balinasının MEÜ Yenişehir Kampüsü'nde gömülerek 4 yıl sonrasını öngören ekibi kutlayan Toros, "Şu an kazısını beraber yaptığımız bilimsel etkinlik, aynı zamanda önemli bir eğitim etkinliğiyle beraber yürüyor. Öğrencilerimizle beraber yürütülen önemli bir kazı oldu. 400'e yakın öğrencinin buraya kayıt yaptırarak faaliyete katılmak istediğini biliyoruz." dedi.

"ŞEHRİMİZE ÖNEMLİ KATKISI OLACAK"

Toros, iskeletin MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin, tarih ve kültürel miras anlamında önemli bir kent. Aynı zamanda denizlerinden dağlarına, kıyılarından ormanlarına kadar önemli biyoçeşitliliğe sahip bir şehir. Bu anlamda biyoçeşitliliği ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak anlamında da önemli çalışma yürütüyoruz. Çene kemiği, kafatası, göğüs ve kuyruk omurları da dahil olmak üzere iskeletin çıkarılması hem akademik çalışmalar hem de sergilenmesi anlamında önemli bir çalışma. Şaşırtıcı ve bilim anlamında önemli katkı sunacağını, görülmeyi arzu edilecek, şehrimize önemli katkısı olacağını düşündüğümüz bir çalışma olmuş."

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da öğrencilerin bilimsel merakı ve keşfetme duygusunun karşılık bulduğu bu etkinliği üniversitelerinde gerçekleştirmenin mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

İKİ GÜN İÇİNDE İSKELETİN TAMAMI TOPRAKTAN ÇIKARILACAK

Projeyi yürüten MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayas da kazı çalışmalarında 4. günü geride bıraktıklarını kaydederek, "Şu an kafa, boyun omurları ve göğüs bölgesinin tamamını toprak altından çıkarttık. Bel ve kuyruk omurları kısmı kaldı. İki gün içerisinde de tüm iskeleti müzemizin bahçesinde çıkartmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

