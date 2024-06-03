Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına cam bardak fırlatarak sileceklerini kıran B.K., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam etmektedir.

03.06.2024 18:05
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ANTALYA'da Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına cam bardak fırlatıp, sileceklerini kıran B.K., gözaltına alındı.

Mustafa Geyikçi'nin belediye hizmet binası önüne park edilen makam aracına cam bardak fırlatıp, sileceklerini kıran B.K., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, gözaltına alındı. Geyikçi olayı kınarken, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına zarar verilmesi olayına ilişkin kamu malına zarar verme suçu kapsamında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, 03.06.2024 tarihinde Finike Adliyesi'nde mevcutlu olarak işlemleri tamamlanmış olup, hakkında 'kamu malına zarar verme' suçu kapsamında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike Belediye Başkanının Makam Aracına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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