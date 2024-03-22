Finlandiya, UNRWA'ya sağladığı finansal desteği yeniden başlatıyor

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Finlandiya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği yeniden başlatma kararı aldı.

YLE haber ajansına göre, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio düzenlediği basın toplantısında, askıya alınan UNRWA yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki farklı BM kuruluşunun İsrail'in iddiaları üzerine hazırladığı raporları incelediklerini ve bu raporların Ajans'ın iç operasyonlarının iyileştirildiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Tavio, Finlandiya'nın UNRWA'ya fon sağlamaya yeniden başlayacağını duyurdu.

Finlandiya, iddialar üzerine 27 Ocak'ta UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurmuştu.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Romanya, Japonya ve Estonya, İsrail'in iddiaları üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu. Danimarka ise mart ayında planlı yardımını yapacağını bildirmişti.

İsveç ve Kanada'dan 9 Mart'ta ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını ilan etmişti. Avustralya da 15 Mart'ta Ajans'a finansal desteği yeniden başlatmaya karar verdiklerini kaydetmişti.