Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından saklandığı evde yakalandı.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

MİT, EMNİYET VE JASAT OPERASYONUYLA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de gözaltına alındı. Sönmez’in saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi.

Bilirkişi heyetinin raporu, saha araştırmaları ve fiziki ile dijital incelemelerin ardından savcılık 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı M.T, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.Y, eski Plan Proje Müdür Vekili Y.U, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.Y, belediye meclis üyesi E.P, belediye personeli Ö.C.K. ve A.B.Y. ile İ.P, M.P. ve A.P. ile belediye meclis üyesi F.H, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.D. gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı R.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Güncel, JASAT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Bir insan suç işlemediyse neden kaçıp saklanma ihtiyacı duyar ? 2 0 Yanıtla
  • Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    ne oldu ? tavuk gibi kümesemi saklandın? 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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