Fırtına Uyarısı: 10 İlde Tedbir Alın!

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 3 ilde turuncu, 7 ilde sarı kodlu fırtına uyarısı verildiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; fırtına nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir illerimiz için turuncu, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar illerimiz için sarı uyarı verilmiştir. Cuma günü sabah saatlerinden sonra Güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 kilometre/saat), İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) olması bekleniyor" denildi. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.