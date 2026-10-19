Fransa\'da protestolarda hasar oluştu, Macron yasal işlem başlatılacağını söyledi

Fransa'da protestolarda hasar oluştu, Macron yasal işlem başlatılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa genelinde cumartesi günü yapılan protestolar büyük maddi hasara neden oldu; başkent Paris'te çok sayıda mağaza gösteriler yüzünden zarar gördü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazar günü, şiddet olaylarının sorumlularına yönelik yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
PARİS, 19 Ekim (Xinhua) -- Fransa genelinde cumartesi günü düzenlenen protestolar büyük maddi hasara yol açtı. Başkent Paris'te birçok mağaza gösteriler nedeniyle zarar gördü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazar günü yaptığı açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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