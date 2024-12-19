Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu

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Fransa'daki toplu tecavüz davasında karar çıktı. Eski eşi Dominique Pelicot'un da aralarında bulunduğu 51 erkeğin sistematik cinsel istismarına maruz kalan Gisele Pelicot davasında 51 sanığın tamamı suçlu bulundu. Dominique Pelicot ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

51 SANIĞIN TAMAMI CEZA ALDI

Fransa'nın güneyindeki Avignon'da üç ay süren duruşmaların ardından, mahkeme toplu tecavüz davasında yargılanan 51 sanığın tamamını suçlu buldu. Beş yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, "eşine uyuşturucu vererek onlarca erkeğin tecavüzüne maruz bırakan ve ağırlaştırılmış tecavüzle" suçlanan Dominique Pelicot'u savcıların talep ettiği gibi üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransız mahkemesi, ayrıca diğer sanıklardan 46'sını tecavüzden, ikisini tecavüze teşebbüsten ve ikisini de cinsel saldırıdan suçlu buldu. Mahkeme, diğer 50 sanığı 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

"KORKAKLIĞIN YARGILANMASI"

Gisele Pelicot'un duruşma salonunda yaptığı açıklamada, "Benim için bu korkaklığın yargılanmasıdır, bunu tarif etmenin başka bir yolu yok" dedi. Gisele Pelicot, bilinci yerinde değilken kendisine tacizde bulunulmasının hiçbir mazereti olmadığını ifade etti.

"SENİN SAYENDE DÜNYA ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Fransız Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, kararın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cesaretiniz için teşekkürler Gisele Pelicot. Sizin sayenizde bugün pek çok mağdurun sesi duyuluyor, utanç taraf değiştiriyor, tabular yıkılıyor. Senin sayende dünya artık eskisi gibi değil" dedi.